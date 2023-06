Fórum ESG: CEO da Dengo Chocolates destaca como conciliar lucro e práticas sustentáveis

A programação do segundo dia do II Fórum ESG Salvador, nesta quarta-feira (31), foi iniciado com uma palestra do engenheiro Estevan Sartoreli, co-fundador e co-CEO da Dengo Chocolates, empresa de referência reconhecida na dinâmica negócio e sustentabilidade.



A iniciativa, de acordo com empresário, tem entre seus principais valores a geração de renda decente ao pequeno e médio produtor de cacau do sul da Bahia, associado ao consumo de 'chocolate de verdade' - mais chocolate do que açúcar.