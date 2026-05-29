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Homem suspeito de extorquir turistas com falsas práticas religiosas é preso no Pelourinho

Investigação aponta que vítimas eram abordadas e pressionadas a fazer pagamentos via Pix sob ameaça e intimidação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:27

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 32 anos investigado por extorsão contra turistas foi preso na quarta-feira (28) no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de abordar visitantes com supostas práticas religiosas e, em seguida, exigir pagamentos mediante ameaças e intimidação.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com as investigações, uma das vítimas relatou ter sido agarrada à força enquanto caminhava pela região do Pelourinho. Mesmo após recusar a abordagem, a pessoa teria sido cercada pelos suspeitos e constrangida a realizar duas transferências via Pix.

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Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

A Polícia Civil informou que a companheira do investigado já havia sido presa preventivamente em 1º de abril deste ano. Ela é apontada como participante das abordagens e utilizaria vestimentas associadas a lideranças religiosas durante a execução das supostas práticas.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido e o suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.

Segundo a Polícia Civil, ações de combate a crimes contra turistas têm sido intensificadas na capital baiana para coibir práticas que coloquem visitantes em situação de risco e afetem a atividade turística da cidade.

Tags:

Turismo

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