CRIME

Homem suspeito de extorquir turistas com falsas práticas religiosas é preso no Pelourinho

Investigação aponta que vítimas eram abordadas e pressionadas a fazer pagamentos via Pix sob ameaça e intimidação

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:27

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 32 anos investigado por extorsão contra turistas foi preso na quarta-feira (28) no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de abordar visitantes com supostas práticas religiosas e, em seguida, exigir pagamentos mediante ameaças e intimidação.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com as investigações, uma das vítimas relatou ter sido agarrada à força enquanto caminhava pela região do Pelourinho. Mesmo após recusar a abordagem, a pessoa teria sido cercada pelos suspeitos e constrangida a realizar duas transferências via Pix.

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A Polícia Civil informou que a companheira do investigado já havia sido presa preventivamente em 1º de abril deste ano. Ela é apontada como participante das abordagens e utilizaria vestimentas associadas a lideranças religiosas durante a execução das supostas práticas.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido e o suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.