DESAFIO E DIVERSÃO

Jornal CORREIO terá item exclusivo na edição desta sexta (17)

Exemplar do dia e revista de jogos serão vendidos por apenas R$ 6,50

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 19:52

Correio* Crédito: Divulgação

O jornal CORREIO terá mais uma edição com um item exclusivo nesta sexta-feira (17). A revista caça-palavras queridinha dos leitores está de volta e acompanha da versão de palavras cruzadas. Elas possuem cerca de 100 páginas e estarão disponíveis em diferentes níveis: fácil, médio, difícil. Os leitores poderão adquirir o jornal do dia e a revista por apenas R$ 6,50.

O jornal com a revista serão vendidos em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes, como supermercados. No dia, o jornal sem o produto será vendido normalmente por R$ 2,25.

Veja opções do item exclusivo que acompanhará o Jornal CORREIO 1 de 6

Assinantes do jornal CORREIO podem ligar para a central de atendimento e fazer a solicitação do item na sexta-feira, por meio dos números: (71) 3480-9140 ou (71) 98951-3000. A entrega só será disponibilizada para assinantes residentes na capital.