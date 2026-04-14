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Motoristas por aplicativo protestam na Avenida Paralela contra projeto que regulamenta a categoria

Manifestação ocupa faixas da via no CAB e faz parte de mobilização nacional contra o PLP 152/2025, que pode alterar regras do trabalho nas plataformas digitais

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 12:54

Motoristas e motociclistas fazem protesto Crédito: CORREIO

Motoristas e entregadores por aplicativo realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (14), na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, em Salvador. O ato foi convocado pela categoria com concentração na região da balança do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A mobilização foi organizada por meio das redes sociais e tem como alvo o Projeto de Lei Complementar (PLP) 152/2025, que trata da regulamentação dos serviços de transporte e entrega por aplicativos em todo o país.

Protesto de motoristas de app e entregadores 1 de 4

Durante o protesto, os manifestantes ocuparam três faixas da pista principal da avenida, uma das mais movimentadas da capital baiana, o que provocou reflexos no trânsito da região. Houve congestionamento nas proximidades das vias de acesso ao CAB.

O grupo é formado por condutores de carros e motocicletas que atuam em plataformas digitais e que demonstram preocupação com possíveis impactos da proposta sobre a renda e a autonomia da categoria. Segundo os trabalhadores, esses pontos são considerados essenciais para quem depende da atividade como principal fonte de sustento.

Os manifestantes se reuniram inicialmente no CAB e seguiram em direção à Avenida Paralela. No local, ocuparam vias próximas a prédios públicos, exibiram cartazes e realizaram buzinaços para chamar a atenção das autoridades.

Ato nacional

A mobilização em Salvador integra um movimento nacional organizado nesta terça-feira (14), com paralisações e carreatas em diversas capitais do país contra a votação do novo texto do projeto na Câmara dos Deputados, em Brasília.

O PLP 152/2025 classifica as plataformas como um “serviço de intermediação” e prevê a possibilidade de cobrança de taxa de até 30% sobre o valor das corridas. O texto também mantém os trabalhadores como autônomos e atribui aos condutores a responsabilidade por eventuais ocorrências envolvendo clientes.

Na versão inicial da proposta, estavam previstos pontos como limite de 20% para a taxa das plataformas, a criação da classificação Motorista por Aplicativo de Transporte (MAT) e bonificação após a oitava hora de trabalho, entre outros itens.