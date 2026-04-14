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Justiça Federal proíbe o abate de jumentos na Bahia

Determinação atente a pedido de ação civil pública e condena a União e o Estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14:56

Jumentos estão ameaçados de extinção
Entidades protetoras dos animais alegam maus-tratos na Bahia  Crédito: Chiara Albano/FNDJ.

A Justiça Federal proibiu o abate de jumentos na Bahia, ao julgar procedente uma ação civil pública movida por entidades de proteção animal. A decisão, proferida na segunda-feira (13), aponta a ocorrência de maus-tratos e irregularidades no manejo dos animais no estado.

Atualmente, três frigoríficos são autorizados a realizar o abate desses animais na Bahia. Eles ficam localizados nas cidades de Amargosa, Itapetinga e Simões Filho. Além das denúncias de maus-tratos, as entidades apontam para o risco de extinção desses animais. 

A decisão judicial condena a União, o Estado e a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) a adotar providências para proibir o abate de jumentos na Bahia, bem como a captura e o compra dos animais para o abate e o seu confinamento para tal fim. Os animais que estejam em abatedouros, frigoríficos ou fazendas deverão ser levados para santuários. 

Justiça proíbe abate de jumentos na Bahia

Jumentos nordestinos estão ameaçados de extinção no Brasil por Shutterstock
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Jumentos estão ameaçados de extinção por Chiara Albano
Protesto pelo fim do abate de jumentos em Brasília por Reprodução
Três frigoríficos são autorizados a realizar o abate desses animais na Bahia por Chiara Albano/FNDJ.
A decisão judicial condena a União, o Estado e a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia por Chiara Albano/FNDJ.
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Jumentos nordestinos estão ameaçados de extinção no Brasil por Shutterstock

O abate de jumentos para a exportação no Brasil começou em 2016, a partir de um acordo entre o Governo Federal e a China. No país asiático se extrai da pele e couro do animal uma substância usada para fazer o ejiao, substância que promete combater o envelhecimento, aumentar a libido nas mulheres e reduzir doenças do órgão reprodutor feminino.

O processo

A ação foi apresentada por organizações como a União Defensora dos Animais, a Rede de Mobilização pela Causa Animal (REMCA), o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e a SOS Animais de Rua. As entidades denunciaram que os animais vinham sendo capturados, transportados e abatidos em condições precárias, muitas vezes sem acesso a água e alimento, além de sofrerem violência durante o processo.

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Na sentença, a Justiça reconhece que, embora o abate dos animais seja permitido pela legislação, a Constituição Federal proíbe práticas que submetam animais à crueldade ou coloquem espécies em risco. Segundo a decisão, provas reunidas no processo, como vídeos, reportagens e denúncias, indicam que as normas não estavam sendo respeitadas na Bahia.

Foi comprovado, por meio dos relatórios e laudos técnicos acima citados e das fotografias e arquivos de vídeo juntados aos autos, o risco de extinção da espécie, bem como que os jumentos estão sendo submetidos à crueldade e a maus-tratos, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário

Arali Maciel Duarte

Juíza Federal da 1ª Vara/BA

O texto também destaca falhas no transporte dos animais, incluindo viagens prolongadas, riscos à saúde pública devido à possibilidade de transmissão de doenças. Há ainda registros de animais mortos ou agonizando antes mesmo de chegarem aos abatedouros.

Apesar de o pedido inicial das entidades prever a proibição em todo o território nacional, a juíza Arali Maciel Duarte limitou os efeitos da decisão à Bahia. Na sentença, ela afirma que as irregularidades foram comprovadas apenas em municípios baianos, não sendo possível estender a medida a outros estados sem provas semelhantes.

A reportagem entrou em contato com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), que não informou, até esta publicação, se vai recorrer da decisão. Já a Adab, questionada sobre a proibição, enviou ao CORREIO uma nota técnica sobre o abate de jumentos na Bahia. 

O documento, de abril de 2024, indica que Adab atua na defesa sanitária animal, seguindo normas do Ministério da Agricultura. Entre as regras já existentes, estão a proibição do abate de fêmeas em estágio avançado de gestação e de animais com menos de 90 kg, com o objetivo de reduzir impactos sobre a população desses animais.

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