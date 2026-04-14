Justiça Federal proíbe o abate de jumentos na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 14 de abril de 2026 às 14:56
A Justiça Federal proibiu o abate de jumentos na Bahia, ao julgar procedente uma ação civil pública movida por entidades de proteção animal. A decisão, proferida na segunda-feira (13), aponta a ocorrência de maus-tratos e irregularidades no manejo dos animais no estado.
Atualmente, três frigoríficos são autorizados a realizar o abate desses animais na Bahia. Eles ficam localizados nas cidades de Amargosa, Itapetinga e Simões Filho. Além das denúncias de maus-tratos, as entidades apontam para o risco de extinção desses animais.
A decisão judicial condena a União, o Estado e a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) a adotar providências para proibir o abate de jumentos na Bahia, bem como a captura e o compra dos animais para o abate e o seu confinamento para tal fim. Os animais que estejam em abatedouros, frigoríficos ou fazendas deverão ser levados para santuários.
Justiça proíbe abate de jumentos na Bahia
O abate de jumentos para a exportação no Brasil começou em 2016, a partir de um acordo entre o Governo Federal e a China. No país asiático se extrai da pele e couro do animal uma substância usada para fazer o ejiao, substância que promete combater o envelhecimento, aumentar a libido nas mulheres e reduzir doenças do órgão reprodutor feminino.
A ação foi apresentada por organizações como a União Defensora dos Animais, a Rede de Mobilização pela Causa Animal (REMCA), o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e a SOS Animais de Rua. As entidades denunciaram que os animais vinham sendo capturados, transportados e abatidos em condições precárias, muitas vezes sem acesso a água e alimento, além de sofrerem violência durante o processo.
Na sentença, a Justiça reconhece que, embora o abate dos animais seja permitido pela legislação, a Constituição Federal proíbe práticas que submetam animais à crueldade ou coloquem espécies em risco. Segundo a decisão, provas reunidas no processo, como vídeos, reportagens e denúncias, indicam que as normas não estavam sendo respeitadas na Bahia.
Arali Maciel DuarteJuíza Federal da 1ª Vara/BA
O texto também destaca falhas no transporte dos animais, incluindo viagens prolongadas, riscos à saúde pública devido à possibilidade de transmissão de doenças. Há ainda registros de animais mortos ou agonizando antes mesmo de chegarem aos abatedouros.
Apesar de o pedido inicial das entidades prever a proibição em todo o território nacional, a juíza Arali Maciel Duarte limitou os efeitos da decisão à Bahia. Na sentença, ela afirma que as irregularidades foram comprovadas apenas em municípios baianos, não sendo possível estender a medida a outros estados sem provas semelhantes.
A reportagem entrou em contato com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), que não informou, até esta publicação, se vai recorrer da decisão. Já a Adab, questionada sobre a proibição, enviou ao CORREIO uma nota técnica sobre o abate de jumentos na Bahia.
O documento, de abril de 2024, indica que Adab atua na defesa sanitária animal, seguindo normas do Ministério da Agricultura. Entre as regras já existentes, estão a proibição do abate de fêmeas em estágio avançado de gestação e de animais com menos de 90 kg, com o objetivo de reduzir impactos sobre a população desses animais.