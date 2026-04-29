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'Mundo Zira – Ziraldo Interativo' chega a Salvador com exposição no MAB

Mostra que celebra o talento e a imaginação do multiartista mineiro ganha vida em uma experiência interativa e imersiva com inauguração em 23 de maio no MAB

Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:51

Ziraldo Crédito: Agência Brasil

Os famosos personagens e as histórias da consagradas da obra do cartunista Ziraldo ganham projeção imersiva na exposição “Mundo Zira – Ziraldo Interativo”, que Museu de Arte da Bahia (MAB), realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador.

A mostra gratuita entra em cartaz de 23 de maio a 13 de setembro, e desembarca em Salvador depois de passar por Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Natal.

A exposição usa tecnologia para colocar o público em uma experiência sensorial que transforma personagens e histórias em vivências interativas. Tudo isso enquanto celebra o talento do chargista, caricaturista, escritor e jornalista mineiro, que nos deixou aos 91 anos, em 6 de abril de 2024.

'Mundo Zira – Ziraldo Interativo' chega a Salvador com exposição no MAB Crédito: Reprodução

A mostra é idealizada e produzida pela Lumen Produções e conta com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset, realização do Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Rouanet. Tem apoio do Instituto Ziraldo e curadoria de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha de Ziraldo, respectivamente.

A retirada de ingressos é feita pelo site bb.com.br/cultura e presencialmente no local. Semanalmente, às quartas-feiras, novos ingressos serão disponibilizados para a semana seguinte, tanto no site quanto na bilheteria. Ao selecionar o ingresso, o visitante escolhe a data e o horário. Crianças menores de 5 anos não precisam apresentar ingresso.

“Quando pensamos na obra do Ziraldo, pensamos no prazer, no fascínio e na alegria que ele consegue transmitir com sua arte. Agora, nessa exposição, queremos ir além das páginas, sair do papel, recriando uma conversa com o seu acervo. Em ‘Mundo Zira’, livros, quadrinhos e personagens saem das páginas e ganham novas dinâmicas pelas mãos dos visitantes”, afirma Daniela Thomas.

A mostra mergulha nas obras mais celebradas de Ziraldo, com áreas dedicadas a clássicos como 'Flicts', 'O Menino Quadradinho' e 'A Turma do Pererê'.

“Quando pensamos em Ziraldo, pensamos neste olhar para a arte essencialmente democrático e plural. A obra dele, em sua essência, já sugere um compartilhamento com o mundo. Ele sempre tinha algo mais a falar depois que as histórias terminavam, ousando, provocando e fazendo com que as pessoas pensassem. Desta maneira, podemos dizer que a obra dele é, por si só, interativa, justamente por estabelecer esse diálogo com o público. Pensamos em sua linguagem mais apaixonante, quando ele passou a falar com as crianças. Trouxemos, por exemplo, ‘Planeta Lilás’ e ‘O Bichinho da Maçã’. Agora, em Salvador, esperamos levar essa imersão tão rica na obra de Ziraldo para todos os visitantes da exposição”, diz Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo e curadora artística de Mundo Zira.

A exposição apresenta duas áreas: a primeira, um mini estúdio, onde os visitantes têm a chance de se verem dentro dos desenhos do cartunista. A segunda, um caça palavras cromático que convida a uma busca por frases de histórias do escritor, envolvendo os participantes em uma jornada lúdica pela literatura de Ziraldo.

Ziraldo foi cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista, advogado e jornalista e pai de três filhos: a cineasta Daniela Thomas, o compositor Antonio Pinto e a roteirista e diretora de cinema Fabrízia Pinto. Ele morreu em casa, no Rio de Janeiro, em 6 de abril de 2024, aos 91 anos

Mundo Zira - Ziraldo Interativo

Datas: 23 de maio até 13 de setembro,

Local: Museu de Arte da Bahia (MAB), em caráter itinerante ocupado pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória, Salvador -BA

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h