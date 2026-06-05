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Navio da Marinha do Brasil abre para visitação de graça em Salvador neste domingo (7)

Saiba como participar

Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 18:53

Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” é o nono navio na Marinha do Brasil a ostentar esse nome, em homenagem ao Rio e Estado do mesmo nome Crédito: Divulgação

O Comando do 2º Distrito Naval promove visitação pública neste domingo (7), das 9h às 16h, no Porto de Salvador, como parte das comemorações do Dia da Marinha. Será uma oportunidade para a população da capital baiana conhecer de perto o Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” (P-120), pertencente ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste.

Durante a visita, o público poderá entender melhor como funciona o trabalho da Marinha no monitoramento da nossa Amazônia Azul. O NPaOc Amazonas tem como missão realizar patrulhas e inspeções navais, além de atuar em operações de busca e salvamento no mar.

A embarcação também colabora com o combate a crimes como tráfico internacional de drogas, contrabando, pirataria, pesca ilegal e poluição ambiental, auxiliando na proteção da vida humana e dos interesses do Brasil no mar.

Outro papel importante do navio é o apoio logístico a pesquisas científicas e às instalações brasileiras em ilhas oceânicas, incluindo missões de abastecimento ao Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade, um dos pontos mais orientais do território nacional.

Construído em 2010 e incorporado à Marinha do Brasil em 2012, o Amazonas se destaca pela autonomia e versatilidade. O navio tem capacidade para transportar até seis contêineres de 15 toneladas cada, característica que o torna fundamental em operações de ajuda humanitária e apoio logístico em alto-mar.

Dia da Marinha

Diversas ações e eventos estão sendo realizados em Salvador em homenagem ao Dia da Marinha. A data relembra a Batalha Naval do Riachuelo, travada em 11 de junho de 1865, durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864–1870). Nesse confronto decisivo, a esquadra brasileira, sob comando do Almirante Francisco Manoel Barroso da Silva, derrotou as forças paraguaias no Rio Paraná.

A vitória consolidou a supremacia naval brasileira e foi fundamental para o desfecho da guerra, tornando-se símbolo de coragem, disciplina e amor à pátria. Desde então, o 11 de junho é celebrado como o Dia da Marinha, em homenagem aos marinheiros e fuzileiros que deram suas vidas em defesa do Brasil.

Calendário de eventos

• 7 de junho: Visitação Pública ao Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas”, das 9h às16h,

no Porto de Salvador (Entrada pelo Terminal Contermas)

• 8 a 11 de junho: Exposição temática no Shopping Paralela, das 9h às 22h

• 9 de junho: Missa em Ação de Graças ao Dia da Marinha na Basílica Santuário Nossa

Senhora da Conceição da Praia, às 10h

• 6 a 14 de junho: Iluminação cênica no prédio do Com2ºDN e no Forte de Santo Antônio da Barra.

• 11 de junho: Às 8h30, Aposição Floral no Monumento em Homenagem aos Mortos na

Guerra do Paraguai, na Praça Riachuelo e, às 10h, Cerimônia Militar alusiva ao Dia da Marinha, no Com2ºDN (para convidados).

• 12 de junho: Apresentação da Banda de Música do Com2ºDN na Praça Municipal de

Salvador (Palco Coreto do Forró), às 17h

• 17 e 18 de junho: Campanha de Doação de sangue no Hospital Naval de Salvador, das 8h às 17h

Serviço:

Visitação Pública ao Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas”

Quando: 7 de junho de 2026, das 9h às 16h

Onde: Porto de Salvador (entrada pelo Terminal Contermas)