Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18)

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Esther Morais
Publicado em 18 de março de 2026 às 07:54
A nova loja do Atakarejo inicia as operações no bairro Armação/Costa Azul, na região do Jardim de Alah, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (18).
O início das atividades será às 8h, com atendimento prioritário a comerciantes. O público em geral também poderá acessar o espaço para realizar compras antecipadamente. A inauguração oficial, no entanto, está marcada para quinta-feira (19), às 7h.
Atakarejo
A unidade possui 2.800 metros quadrados de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti, além de mais de 10 mil itens cadastrados e estacionamento, garantindo comodidade e praticidade para os clientes. A loja gera 250 empregos na região. Esta é a 27ª unidade da rede em Salvador.
“Com a nova loja do Jardim de Alah, estamos chegando a uma região de alta demanda para levar preço baixo e qualidade aos nossos clientes de Armação, Costa Azul, Stiep e Pituba, bairros que há muito tempo esperavam por uma loja do Atakarejo. Sem falar que a loja está linda e vale a pena vir conhecer e economizar”, afirmou Teobaldo Costa, presidente e fundador do Atakarejo.