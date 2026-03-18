SUPERMERCADO

Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18)

Operação inicia às 8h

Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:54

Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18) Crédito: Divulgação

A nova loja do Atakarejo inicia as operações no bairro Armação/Costa Azul, na região do Jardim de Alah, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (18).

O início das atividades será às 8h, com atendimento prioritário a comerciantes. O público em geral também poderá acessar o espaço para realizar compras antecipadamente. A inauguração oficial, no entanto, está marcada para quinta-feira (19), às 7h.

Atakarejo 1 de 8

A unidade possui 2.800 metros quadrados de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti, além de mais de 10 mil itens cadastrados e estacionamento, garantindo comodidade e praticidade para os clientes. A loja gera 250 empregos na região. Esta é a 27ª unidade da rede em Salvador.