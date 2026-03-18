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Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18)

Operação inicia às 8h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:54

Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18)
Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18) Crédito: Divulgação

A nova loja do Atakarejo inicia as operações no bairro Armação/Costa Azul, na região do Jardim de Alah, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (18).

O início das atividades será às 8h, com atendimento prioritário a comerciantes. O público em geral também poderá acessar o espaço para realizar compras antecipadamente. A inauguração oficial, no entanto, está marcada para quinta-feira (19), às 7h.

Atakarejo

Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18) por Divulgação
Atakarejo por Divulgação/Atakarejo
Atakarejo por Roberto Abreu/Divulgação
Atakarejo por divulgação
Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18) por Divulgação
Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18) por Divulgação
Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18) por Divulgação
Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18) por Divulgação
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Nova unidade do Atakarejo no Costa Azul abre as portas nesta quarta (18) por Divulgação

A unidade possui 2.800 metros quadrados de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti, além de mais de 10 mil itens cadastrados e estacionamento, garantindo comodidade e praticidade para os clientes. A loja gera 250 empregos na região. Esta é a 27ª unidade da rede em Salvador.

“Com a nova loja do Jardim de Alah, estamos chegando a uma região de alta demanda para levar preço baixo e qualidade aos nossos clientes de Armação, Costa Azul, Stiep e Pituba, bairros que há muito tempo esperavam por uma loja do Atakarejo. Sem falar que a loja está linda e vale a pena vir conhecer e economizar”, afirmou Teobaldo Costa, presidente e fundador do Atakarejo.

Tags:

Atakarejo

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