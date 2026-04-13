Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oficina de Hip-hop está com inscrições abertas; saiba como participar

Projeto é ministrado pelo cientista social, ilustrador e educador artístico-cultural, Edson de Souza

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 19:47

O breaking é uma manifestação essencial do hip hop
Oficina vai abordar elementos centrais do Hip-hop: rima, ritmo, corpo, imagem e conhecimento Crédito: Divulgação/Arquivo Liga Baiana de B-Boys e B-Girls

O cientista social, ilustrador e educador artístico-cultural, Edson de Souza, ministra a oficina “O Som do Asfalto – O Hip-hop como prática pedagógica afrocentrada”, que acontece entre 4 e 8 de maio, de maneira virtual.

A formação articula teoria e prática a partir de uma metodologia vivencial, crítica e interdisciplinar. Esse formato permite que os educadores experimentem, analisem e desenvolvam estratégias pedagógicas baseadas nos elementos centrais do Hip-hop: rima, ritmo, corpo, imagem e conhecimento. Os interessados em participar podem se inscrever através do Instagram @edblacc.

Ao longo do percurso, os participantes são convidados a refletir sobre identidade, território, diáspora africana, desigualdade social e produção cultural, compreendendo o hip-hop não apenas como expressão artística, mas como linguagem de resistência e construção de saberes.

A proposta dialoga diretamente com uma educação antirracista e afrocentrada, valorizando as experiências, narrativas e práticas culturais das periferias urbanas como potência pedagógica. A oficina atravessa diferentes áreas do conhecimento — como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Artes, Educação Física e Inglês —, demonstrando, na prática, como o hip-hop pode ser incorporado ao currículo escolar de forma crítica, criativa e significativa.

Para apoiar essa aplicação, todos os inscritos receberão uma apostila exclusiva e material didático completo, contendo planos de aula e um caderno de atividades prontos para uso em sala de aula, além de certificado de conclusão ao final da jornada.

Edson de Souza ministra a oficina
Edson de Souza ministra a oficina Crédito: Divulgação

Formado em Ciências Sociais pela PUC-Rio, com domínio adicional em Estudos das Cidades e Estudos Afro-brasileiros, Edson de Souza possui formação em História da África e mais de vinte anos de vivência no ativismo cultural negro. Sua construção sociocultural tem como bases o movimento Hip-Hop, o Afrofuturismo e a literatura de realidade fantástica.

Leia mais

Imagem - Palestras, oficinas e serviços: shopping oferece programação gratuita sobre autismo em Salvador

Palestras, oficinas e serviços: shopping oferece programação gratuita sobre autismo em Salvador

Imagem - Centro Juvenil abre 1,2 mil vagas em oficinas gratuitas para estudantes da rede pública da Bahia

Centro Juvenil abre 1,2 mil vagas em oficinas gratuitas para estudantes da rede pública da Bahia

Imagem - Inscrições para oficinas gratuitas do Panorama Internacional Coisa de Cinema entram na reta final

Inscrições para oficinas gratuitas do Panorama Internacional Coisa de Cinema entram na reta final

Mais recentes

Imagem - Apostas de Salvador ganham mais de R$ 80 mil na Quina

Apostas de Salvador ganham mais de R$ 80 mil na Quina
Imagem - Salvador vai ganhar bandeirão da Copa que vai ser estendido em rua da Cidade Baixa; veja onde

Salvador vai ganhar bandeirão da Copa que vai ser estendido em rua da Cidade Baixa; veja onde
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia