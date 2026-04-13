RIMA E RITMO

Oficina de Hip-hop está com inscrições abertas; saiba como participar

Projeto é ministrado pelo cientista social, ilustrador e educador artístico-cultural, Edson de Souza

Monique Lobo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 19:47

Oficina vai abordar elementos centrais do Hip-hop: rima, ritmo, corpo, imagem e conhecimento Crédito: Divulgação/Arquivo Liga Baiana de B-Boys e B-Girls

O cientista social, ilustrador e educador artístico-cultural, Edson de Souza, ministra a oficina “O Som do Asfalto – O Hip-hop como prática pedagógica afrocentrada”, que acontece entre 4 e 8 de maio, de maneira virtual.

A formação articula teoria e prática a partir de uma metodologia vivencial, crítica e interdisciplinar. Esse formato permite que os educadores experimentem, analisem e desenvolvam estratégias pedagógicas baseadas nos elementos centrais do Hip-hop: rima, ritmo, corpo, imagem e conhecimento. Os interessados em participar podem se inscrever através do Instagram @edblacc.

Ao longo do percurso, os participantes são convidados a refletir sobre identidade, território, diáspora africana, desigualdade social e produção cultural, compreendendo o hip-hop não apenas como expressão artística, mas como linguagem de resistência e construção de saberes.

A proposta dialoga diretamente com uma educação antirracista e afrocentrada, valorizando as experiências, narrativas e práticas culturais das periferias urbanas como potência pedagógica. A oficina atravessa diferentes áreas do conhecimento — como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Artes, Educação Física e Inglês —, demonstrando, na prática, como o hip-hop pode ser incorporado ao currículo escolar de forma crítica, criativa e significativa.

Para apoiar essa aplicação, todos os inscritos receberão uma apostila exclusiva e material didático completo, contendo planos de aula e um caderno de atividades prontos para uso em sala de aula, além de certificado de conclusão ao final da jornada.

Edson de Souza ministra a oficina Crédito: Divulgação