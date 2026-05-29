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Parque em Salvador recebe feira gratuita com oficinas e adoção de animais neste sábado (30)

Programação ainda inclui desfile de moda sustentável

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:39

Parque da Cidade Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Parque da Cidade, em Salvador, recebe neste sábado (30), das 8h30 às 16h30, a Feira de Agroecologia e Sustentabilidade. Promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), o evento reunirá atividades gratuitas voltadas à conscientização ambiental, cultura, empreendedorismo sustentável e proteção animal.

A programação inclui desfile de moda sustentável, oficinas educativas, ações de bem-estar e espaços dedicados à agroecologia, economia criativa e iniciativas socioambientais. Entre os destaques estão o desfile EcoFashion, com a estilista Luiza Carvalho, e atividades conduzidas por Isabela Menezes.

Os visitantes também poderão participar de oficinas de compostagem, saboaria sustentável e coleta seletiva, além de conhecer projetos ligados à sustentabilidade e à preservação ambiental. A feira contará ainda com uma feirinha de adoção de animais e serviço de pré-agendamento para castração.