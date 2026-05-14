ESG NA PERIFA

Periferia na Ufba: fórum em Salvador debate cozinhas solidárias, jornalismo de quebrada e soluções criadas nas comunidades

Evento gratuito reúne lideranças de bairros populares da Bahia e de São Paulo para discutir tecnologia, educação, cultura e transformação social a partir das vivências nas comunidades

Mariana Rios

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:39

Fórum em Salvador debate cozinhas solidárias, jornalismo de quebrada e soluções criadas nas comunidades Crédito: Divulgação

A periferia vai ocupar a universidade — e para falar sobre a própria realidade. Salvador recebe neste sábado (16) o 1º Fórum Inova Quebrada, encontro que reúne lideranças comunitárias, coletivos, empreendedores sociais e agentes culturais de diferentes territórios periféricos do país dentro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Vale do Canela. A proposta é discutir soluções criadas nas próprias comunidades para temas como educação, tecnologia, comunicação, cozinhas solidárias, organização popular e geração de renda.

O evento acontece das 8h às 12h e terá palestras, rodas de conversa e trocas de experiências entre representantes de periferias da Bahia e de São Paulo. A programação inclui debates sobre ESG nas quebradas, proteção de crianças em projetos sociais, jornalismo periférico e iniciativas comunitárias que vêm transformando bairros populares. Entre os convidados estão Eduardo Santos, da Salusvita; Tâmara Regina, do IRSEBA; Humberto Miranda, da Cozinha Solidária Prato do Povo; e Rodrigo Coelho, do Nordeste Eu Sou.

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Promovido pelo projeto Inova Quebrada, realizado pela Casa Hacker em parceria com o Instituto Phomenta e financiado pela Fundação FEAC, o encontro busca aproximar experiências construídas dentro das periferias e fortalecer redes de impacto social entre diferentes territórios brasileiros.

Segundo a geógrafa e gestora do projeto, Nara Leme, cada periferia carrega formas próprias de organização, cultura e inovação social. “Nosso objetivo é conectar experiências, fortalecer redes e valorizar os conhecimentos produzidos dentro dos territórios”, afirma.

Além da programação na Ufba, os participantes também farão uma imersão cultural no Pelourinho durante a tarde, na chamada “Rota Inova Quebrada”, com foco em identidade, cultura popular e trocas sobre o cotidiano das comunidades de Salvador.

Serviço

1º Fórum Inova Quebrada

Auditório de Administração da Universidade Federal da Bahia – Vale do Canela, Salvador

16 de maio de 2026

Das 8h às 12h

Entrada gratuita

Rota Inova Quebrada – Pelourinho

Das 15h às 17h