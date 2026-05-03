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Projeto quer obrigar pet shops de Salvador a instalar câmeras em áreas de banho e tosa

Locais deverão contar com monitoramento integral das áreas onde os animais permanecem durante o atendimento



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de maio de 2026 às 08:45

Projeto foi apresentado na Câmara Municipal Crédito: Imagem gerada por IA

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Salvador prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos que oferecem serviços de banho e tosa para animais domésticos. De autoria do vereador Fábio Souza, o texto foi protocolado na terça-feira (29) e ainda aguarda publicação oficial.

Pela proposta, os locais deverão contar com monitoramento integral das áreas onde os animais permanecem durante o atendimento, com funcionamento contínuo e armazenamento das imagens por pelo menos 30 dias. As gravações também deverão ser disponibilizadas ao tutor do animal em até cinco dias, mediante solicitação.

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O projeto determina ainda que os estabelecimentos informem a existência do monitoramento em local visível e sigam as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A fiscalização ficaria sob responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, que poderá realizar inspeções e aplicar penalidades em caso de descumprimento.

Entre as sanções previstas estão advertência, multa entre R$ 1.500 e R$ 5 mil, suspensão das atividades por até 30 dias e até cassação do alvará.

Segundo o autor, a proposta busca ampliar a proteção aos animais e garantir mais transparência nos serviços.