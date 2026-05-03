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Projeto quer obrigar pet shops de Salvador a instalar câmeras em áreas de banho e tosa

Locais deverão contar com monitoramento integral das áreas onde os animais permanecem durante o atendimento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de maio de 2026 às 08:45

Projeto foi apresentado na Câmara Municipal Crédito: Imagem gerada por IA

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Salvador prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos que oferecem serviços de banho e tosa para animais domésticos. De autoria do vereador Fábio Souza, o texto foi protocolado na terça-feira (29) e ainda aguarda publicação oficial.

Pela proposta, os locais deverão contar com monitoramento integral das áreas onde os animais permanecem durante o atendimento, com funcionamento contínuo e armazenamento das imagens por pelo menos 30 dias. As gravações também deverão ser disponibilizadas ao tutor do animal em até cinco dias, mediante solicitação.

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Instituto Marina Adota - Instagram: @marina.adota por Reprodução
Abrigo que atua no resgate e adoção de cães em Salvador. Atualmente informa que está lotado e reforça pedidos por adoção responsável. Não possui gatil. por Reprodução / Redes sociais
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Instituto Patruska Barreiro - Instagram: @institutopatruska por Instituto Patruska Barreiro
Gatil Irmã Francisca - Instagram: @gatilirmafrancisca por Gatil Irmã Francisca
Organização dedicada à adoção de gatos em Salvador. Atualmente informa que não pode acolher novos animais, mas mantém dezenas de felinos sob seus cuidados com apoio de doadores. por Reprodução
Animais do Doce Lar - Instagram: @adocaodocelar10 por Animais do Doce Lar
Projeto de divulgação de animais resgatados para adoção em Salvador, com contato direto com os responsáveis pelos pets. por Reprodução
Adotar Salvador - Instagram: @adotarsalvador por Reprodução
Perfil de divulgação de animais disponíveis para adoção. Não é abrigo e não realiza resgates; cada postagem traz o contato do responsável. por Reprodução
Adote Patas - Instagram: @adotepatas por Adote Patas
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
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Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA

O projeto determina ainda que os estabelecimentos informem a existência do monitoramento em local visível e sigam as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A fiscalização ficaria sob responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, que poderá realizar inspeções e aplicar penalidades em caso de descumprimento.

Entre as sanções previstas estão advertência, multa entre R$ 1.500 e R$ 5 mil, suspensão das atividades por até 30 dias e até cassação do alvará.

Segundo o autor, a proposta busca ampliar a proteção aos animais e garantir mais transparência nos serviços.

Caso seja aprovado, o projeto prevê prazo de até 180 dias para entrar em vigor após a publicação.

Leia mais no Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO.

Tags:

Pet

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