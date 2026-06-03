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Quadrilha suspeita de roubar Ozempic e Mounjaro em farmácias de Salvador é alvo de operação

Grupo investigado também é apontado por envolvimento com tráfico de drogas, armas, homicídios e lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:28

Operação Dose Final mira organização criminosa investigada por roubos a farmácias, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Operação Dose Final mira organização criminosa investigada por roubos a farmácias, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro Crédito: Divulgação PC-BA

Uma organização criminosa investigada por roubos de medicamentos de alto valor em farmácias de Salvador é alvo de uma operação policial deflagrada na manhã desta quarta-feira (3). Entre os produtos visados pelo grupo estão remédios como Mounjaro, Ozempic e Wegovy, bastante procurados no mercado.

Batizada de Operação Dose Final, a ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e conta com a participação da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Militar. O objetivo é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a organização.

Farmácias de bairro deixam de vender canetas emagrecedoras após onda de assaltos

Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
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Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
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Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO

As medidas judiciais estão sendo executadas em Salvador, além das cidades de Mesquita, no Rio de Janeiro, e São Paulo, capital paulista. A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores que somam R$ 12,5 milhões.

As investigações começaram após uma série de roubos registrados em redes farmacêuticas da capital baiana. Segundo a Polícia Civil, os criminosos concentravam as ações na subtração de medicamentos de alto valor comercial.

Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram indícios de que os roubos faziam parte de uma estrutura criminosa mais ampla, com atuação concentrada na região do Nordeste de Amaralina.

Além dos crimes patrimoniais, o grupo é investigado por tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, associação criminosa e execuções relacionadas a disputas territoriais. De acordo com a polícia, a organização possuía divisão de tarefas entre os integrantes e alto poder operacional.

Participam da operação equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Polinter e Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

A ação também conta com apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), Departamento de Polícia Técnica (DPT) e forças de segurança dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

O balanço da operação será divulgado após a consolidação dos resultados das diligências realizadas nesta quarta-feira.

Tags:

Ozempic Mounjaro

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