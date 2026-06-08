FENÔMENO

Ratos da Pista: o 'exército' de 7 mil Ubers que dominou as ruas de Salvador

Conheça o grupo de motoristas que se espalhou para 4 estados

Fernanda Santana

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:26

Adesivos do "Ratos" se espalharam pela cidade Crédito: Eduardo Bastos/CORREIO

Criado por um pequeno grupo de amigos, o "Ratos da Pista" virou um ecossistema que domina as ruas da cidade e agora está em 4 estados.

Na busca por descontos e melhores condições de trabalho, motoristas acabaram criando um núcleo poderoso que desperta a atenção de empresas e políticos. Cada vez mais carros plotados com o adesivo do coletivo despertam a curiosidade da cidade e mostram a força de uma comunidade que agora tem um objetivo em comum.