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Ratos da Pista: o 'exército' de 7 mil Ubers que dominou as ruas de Salvador

Conheça o grupo de motoristas que se espalhou para 4 estados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Santana

  • Fernanda Santana

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:26

Adesivos do "Ratos" se espalharam pela cidade Crédito: Eduardo Bastos/CORREIO 

Criado por um pequeno grupo de amigos, o "Ratos da Pista" virou um ecossistema que domina as ruas da cidade e agora está em 4 estados.

Na busca por descontos e melhores condições de trabalho, motoristas acabaram criando um núcleo poderoso que desperta a atenção de empresas e políticos. Cada vez mais carros plotados com o adesivo do coletivo despertam a curiosidade da cidade e mostram a força de uma comunidade que agora tem um objetivo em comum.

No vídeo abaixo, mostramos os bastidores da criação e como realmente vivem os "Ratões".

Tags:

Bahia Salvador Uber

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