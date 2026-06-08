Ratos da Pista: o 'exército' de 7 mil Ubers que dominou as ruas de Salvador

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Fernanda Santana
Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:26
Criado por um pequeno grupo de amigos, o "Ratos da Pista" virou um ecossistema que domina as ruas da cidade e agora está em 4 estados.
Na busca por descontos e melhores condições de trabalho, motoristas acabaram criando um núcleo poderoso que desperta a atenção de empresas e políticos. Cada vez mais carros plotados com o adesivo do coletivo despertam a curiosidade da cidade e mostram a força de uma comunidade que agora tem um objetivo em comum.
No vídeo abaixo, mostramos os bastidores da criação e como realmente vivem os "Ratões".