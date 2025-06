GASTRONOMIA

Restaurant Week: confira 15 casas que estenderam menu até o fim do mês

Evento atrai público com menus especiais a preços fixos

Mais do que um festival, o Salvador Restaurant Week (SRW) funciona como uma vitrine para os restaurantes da capital baiana. Com mais de 130 casas participantes na sua última edição, que aconteceu oficialmente até o último dia 15 de junho, o evento atraiu um público diverso com menus especiais a preços fixos. >