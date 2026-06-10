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Rodízio do Outback está de volta; veja datas, valores e o que será servido

Campanha da rede inclui rodízio entre junho e julho, exibição de partidas nos restaurantes, ações com a CazéTV e opções especiais para delivery

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 12:40

Rodízio do Outback está de volta Crédito: Divulgação

O Outback Steakhouse lançou uma nova campanha voltada ao público que acompanha a temporada de futebol e anunciou uma série de ações que envolvem restaurantes, delivery e plataformas digitais. Entre os destaques está o retorno do Rodízio Outback, disponível entre 13 de junho e 26 de julho.

Durante três horas, os clientes poderão consumir à vontade itens como ripas de Ribs com molho barbecue, Bloom Petals, Nachos, Fries Campeã, Chicken Bola na Área - novidade criada para esta edição - e três molhos exclusivos da rede. O serviço custa R$ 119,90 na modalidade com bebidas não alcoólicas e R$ 139,90 na opção que inclui chope em sistema de refil.

Outra iniciativa da campanha é a parceria com a CazéTV para exibir, durante o horário de funcionamento das unidades, todas as partidas transmitidas pelo canal. A proposta é transformar os restaurantes em pontos de encontro para quem deseja acompanhar os jogos.

Outback em Salvador 1 de 5

Segundo Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company, grupo que reúne as marcas Outback, Abbraccio e Aussie no Brasil, a estratégia busca integrar entretenimento, gastronomia e conveniência em diferentes canais. "Essa é a maior plataforma de marca que o Outback já desenvolveu para o futebol no Brasil. Mais do que uma campanha, criamos um ecossistema capaz de acompanhar o consumidor em diferentes momentos e canais, conectando entretenimento, gastronomia e conveniência. A parceria com a CazéTV foi fundamental para dar escala a essa estratégia e ampliar nossa relevância em um período de grande mobilização dos brasileiros."

Como restaurante oficial da Casa CazéTV, o Outback também terá um espaço de mais de 100 metros quadrados na sede do projeto, em São Paulo, oferecendo um cardápio especial com combos exclusivos e promovendo mais de 40 ativações ao longo do período.

Para quem prefere assistir às partidas em casa, a rede lançou o Box Celebração em Casa, disponível no iFood, 99 e no aplicativo Meu Outback. A opção serve até quatro pessoas e reúne itens como Ribs nos molhos Barbecue e Billabong, Quesadillas de queijo e cogumelos, Kookaburra Wings, Mini Burgers, Nachos e molhos especiais.