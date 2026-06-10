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Rodízio do Outback está de volta; veja datas, valores e o que será servido

Campanha da rede inclui rodízio entre junho e julho, exibição de partidas nos restaurantes, ações com a CazéTV e opções especiais para delivery

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 12:40

Rodízio do Outback está de volta
Rodízio do Outback está de volta Crédito: Divulgação

O Outback Steakhouse lançou uma nova campanha voltada ao público que acompanha a temporada de futebol e anunciou uma série de ações que envolvem restaurantes, delivery e plataformas digitais. Entre os destaques está o retorno do Rodízio Outback, disponível entre 13 de junho e 26 de julho.

Durante três horas, os clientes poderão consumir à vontade itens como ripas de Ribs com molho barbecue, Bloom Petals, Nachos, Fries Campeã, Chicken Bola na Área - novidade criada para esta edição - e três molhos exclusivos da rede. O serviço custa R$ 119,90 na modalidade com bebidas não alcoólicas e R$ 139,90 na opção que inclui chope em sistema de refil.

Outra iniciativa da campanha é a parceria com a CazéTV para exibir, durante o horário de funcionamento das unidades, todas as partidas transmitidas pelo canal. A proposta é transformar os restaurantes em pontos de encontro para quem deseja acompanhar os jogos.

Outback em Salvador

Outback em Salvador por Reprodução
Outback em Salvador por Reprodução
Outback em Salvador por Reprodução
Outback em Salvador por Reprodução
Outback em Salvador por Reprodução
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Outback em Salvador por Reprodução

Segundo Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company, grupo que reúne as marcas Outback, Abbraccio e Aussie no Brasil, a estratégia busca integrar entretenimento, gastronomia e conveniência em diferentes canais. "Essa é a maior plataforma de marca que o Outback já desenvolveu para o futebol no Brasil. Mais do que uma campanha, criamos um ecossistema capaz de acompanhar o consumidor em diferentes momentos e canais, conectando entretenimento, gastronomia e conveniência. A parceria com a CazéTV foi fundamental para dar escala a essa estratégia e ampliar nossa relevância em um período de grande mobilização dos brasileiros."

Como restaurante oficial da Casa CazéTV, o Outback também terá um espaço de mais de 100 metros quadrados na sede do projeto, em São Paulo, oferecendo um cardápio especial com combos exclusivos e promovendo mais de 40 ativações ao longo do período.

Para quem prefere assistir às partidas em casa, a rede lançou o Box Celebração em Casa, disponível no iFood, 99 e no aplicativo Meu Outback. A opção serve até quatro pessoas e reúne itens como Ribs nos molhos Barbecue e Billabong, Quesadillas de queijo e cogumelos, Kookaburra Wings, Mini Burgers, Nachos e molhos especiais.

A campanha também inclui duas novidades no cardápio de bebidas. O mocktail Pontapé Inicial, sem álcool, combina limão, tangerina e bubbles de maçã verde e custa R$ 24,90. Já o Trio Goleada, vendido por R$ 44,90, reúne três versões alcoólicas para compartilhar, com sabores de tangerina e limão, maracujá com mel e gengibre com espuma de melão.

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