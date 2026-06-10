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Baianos podem emitir versão inédita da Nova Carteira de Identidade por R$ 91

Modelo é uma alternativa para quem deseja um documento mais resistente

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:46

Nova versão é mais resistente
Nova versão é mais resistente Crédito: Divulgação

Os baianos poderão emitir uma nova versão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no formato de cartão de policarbonato a partir desta terça-feira (10). A versão inédita é uma alternativa para quem deseja um documento mais resistente. O custo é de R$ 91,72.

Mesmo nos casos de emissão da primeira via, que é gratuita, a taxa será cobrada caso a opção seja pelo suporte em policarbonato.

"Embora a primeira via seja gratuita, se o cidadão optar pelo cartão, ainda assim será cobrada a taxa. Esta é mais uma opção disponível pelo Instituto Pedro Mello para quem desejar um documento mais resistente", explicou Osvaldo Silva, diretor-geral da Polícia Técnica.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo:

Peru por Reprodução | Freepik
Argentina por Shutterstock
Paraguai  por Divulgação
Uruguai  por Intendencia de Montevideo/Wikimedia Commons
Bolívia por Aizar Raldes/AFP
Chile por HO / CENTRE TERRE ASSOCIATION / AFP
Equador  por Pixabay
Colômbia por JUAN BARRETO / AFP
1 de 8
Peru por Reprodução | Freepik

O modelo tradicional em papel continuará sendo disponibilizado normalmente e mantém as mesmas informações presentes na versão em cartão.

Segundo o governo estadual, a Bahia já expediu mais de 4 milhões de Carteiras de Identidade Nacional. Em maio de 2026, o estado ocupou a segunda posição entre os maiores emissores da CIN no Brasil em números absolutos.

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A nova identidade utiliza o CPF como número único de identificação e oferece recursos adicionais ao cidadão. Além dos dados básicos, é possível incluir informações de outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

O documento também permite registrar condições de saúde e informações relevantes, entre elas Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências auditivas, físicas, visuais e intelectuais, além de grupo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de sangue.

Tags:

Baianos Sac Identidade

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