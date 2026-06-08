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Vai tirar a nova carteira de identidade? Unidade do SAC passa a funcionar em novo horário nesta segunda (8)

SAC Rodoviária terá horário ampliado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:00

Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

O SAC Rodoviária terá horário ampliado de atendimento a partir desta segunda-feira (8). O posto passará a funcionar das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados.

Além da ampliação do expediente, a unidade também adotará um modelo híbrido de atendimento. Entre 7h e 16h, o acesso será por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas. Das 16h às 21h, o atendimento será realizado exclusivamente por agendamento prévio, que pode ser feito pelo aplicativo ou portal ba.gov.br. Aos sábados, todos os atendimentos serão feitos mediante agendamento.

Com a mudança, o SAC Rodoviária passa a ter horário semelhante ao dos postos instalados nos principais shoppings de Salvador, como Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, que também funcionam das 7h30 às 21h.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o serviço mais procurado do posto. Foram cerca de 24 mil atendimentos relacionados ao documento, o equivalente a aproximadamente 70% do volume total registrado na unidade.

Confira quais unidades do SAC têm novos horários

Novos horários do SAC por Reprodução
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Novos horários do SAC por Reprodução

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

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