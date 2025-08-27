CINEMA

Sala Walter da Silveira recebe documentário com histórias e territórios da Bahia

Iniciativa Cinergia Diversa é uma realização da ONG Pontos Diversos

Tharsila Prates

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 23:19

Iniciativa é dedicada a valorizar as culturas populares, as identidades e os talentos da Bahia Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (29), a partir das 15h, a Sala de Cinema Walter da Silveira, em Salvador, recebe o lançamento do documentário do projeto Cinergia Diversa, uma iniciativa dedicada a valorizar as culturas populares, as identidades e os talentos da Bahia. Com imagens e narrativas colhidas em cidades como Juazeiro, Valença, Feira de Santana e Alagoinhas, o documentário revela a potência da diversidade cultural baiana e a importância de políticas de inclusão e fortalecimento da produção cultural local.

O evento contará com exibição gratuita do filme, seguida de uma conversa com integrantes do projeto, artistas e representantes das comunidades retratadas. Será um momento para compartilhar experiências, debater caminhos para a economia criativa e celebrar a arte como ferramenta de mudança.

Realizado pela ONG Pontos Diversos, o filme é resultado de uma jornada por diferentes territórios do estado, registrando vivências, saberes e expressões artísticas de comunidades que fazem da arte um instrumento de resistência e transformação social. O legado do Cinergia Diversa se traduz em estruturas permanentes — como as quatro salas públicas de cinema montadas nas cidades por onde passou a jornada — e em efeitos duradouros: moradores capacitados, profissionais inseridos no setor cultural, autoestima coletiva fortalecida.

“A gente dizia pra todo mundo: ‘vocês também podem fazer filme, podem contar suas histórias’. Em vários lugares, as pessoas se emocionaram vendo cenas que reconheciam. Isso mexe com o imaginário, com a autoestima. É um convite pra criar”, conta Davi Bahia, produtor cultural integrante do projeto e morador do subúrbio de Salvador.

O projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do governo da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, governo federal.

Serviço:

O quê: Lançamento do documentário Cinergia Diversa

Quando: 29 de agosto de 2025 (sexta-feira), das 15h às 18h

Onde: Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris, em Salvador