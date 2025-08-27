LAZER

Salas em Salvador aderem à Semana do Cinema a partir desta quinta (28), com ingresso a R$ 10

Promoção inclui filmes nacionais, internacionais, estreias e combos de pipoca e refrigerante

Tharsila Prates

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 22:58

Cena de O Último Azul, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro Crédito: Divulgação

A Semana do Cinema retorna para a sua segunda edição do ano nesta quinta-feira (28). A campanha, que vai até o dia 3 de setembro, disponibiliza ingressos pelo preço promocional de R$ 10 em cinemas pelo Brasil. Em Salvador, redes como UCI, Cinemark, Cineflix e o Glauber Rocha detalharam a promoção.

No Glauber, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema ou no site cineglauberocha.com.br. Estão em cartaz filmes como "Luiz Gonzaga - Légua Tirana", "A Melhor Mãe do Mundo", "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", "Amores Materialistas" e "Os Caras Malvados 2". Já as sessões das 19h30 e das 19h35 desta quinta (28) da pré-estreia de "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, não farão parte da promoção.

A UCI também participa de mais uma edição do evento com ingressos promocionais a R$ 10 para sessões 2D, 3D, salas IMAX e UCI XPLUS. Já nas salas DE LUX, o valor promocional será de R$ 20. Os preços especiais valem para todos, informa a rede. O combo com pipoca média e 2 refrigerantes de 500 ml estará à venda por R$ 30 (salgada) e R$ 33 (doce sabor caramelo/mista). O UCI está nos shoppings da Bahia, Barra e Paralela.

Na programação, animações para toda a família, comédia, suspense e ação. Entre os filmes em cartaz na UCI durante a Semana do Cinema estão as estreias “Os Roses: Até Que a Morte os Separe”, com Benedict Cumberbatch e Olivia Colman; a comédia nacional “C.I.C - Central de Inteligência Cearense”, com Edimilson Filho; a ação “Caçadores do Fim do Mundo”; e o novo longa do diretor Darren Aronofsky, “Ladrões”, protagonizado por Austin Butler e Zoe Kravitz.

Também serão exibidos durante a promoção a animação “Os Caras Malvados 2”; o terror “Juntos”; as comédias “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda” e “Uma Mulher Sem Filtro”; o terror “A Hora do Mal”; e o longa de super-heróis “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”.

“Interestelar”, o clássico moderno de Christopher Nolan, será exibido novamente na UCI, na Semana do Cinema. E os fãs poderão assistir à produção em IMAX, formato preferido do diretor, que amplia a experiência com imagens em altíssima resolução. Os ingressos já estão disponíveis para venda nas bilheterias e pela internet. Atenção, porque, virtualmente, as plataformas cobrarão a taxa pela compra (R$ 10 + taxa).

Na rede Cinemark (no Salvador Shopping e Boulevard Camaçari), o valor promocional de R$ 10 é válido para as sessões 2D, 3D e XD.

O Cine Imperial, no Shopping Center Lapa, também estará com ingressos a R$ 10. A promoção é válida para todas as sessões durante a Semana, e os bilhetes já estão disponíveis para compra no site. Além dos ingressos com preço especial, o público também poderá aproveitar o combo promocional da Semana do Cinema, com um balde de pipoca, dois refrigerantes de 700 ml e dois bombons por R$ 39,90.

O cinema está com dois aguardados lançamentos: “O Último Azul”, estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, às 19h, e “Ladrões”, com Austin Butler, exibido diariamente às 18h30. Estão em cartaz também “Smurfs” (13h), “Quarteto Fantástico - Primeiros Passos” (14h50), “Corra que a Polícia vem Aí” (17h) e “Os Caras Malvados 2”, com sessões às 14h e 16h10.