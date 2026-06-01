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Salvador ganha primeira floresta de bolso; entenda como ela pode ajudar a reduzir o calor na cidade

Mais de mil árvores nativas foram plantadas em apenas mil metros quadrados; projeto busca criar sombra, atrair animais e combater as ilhas de calor

Mariana Rios

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:14

Em Salvador, foram plantadas entre 35 e 40 espécies nativas, incluindo pau-brasil, jequitibá, jatobá, jacarandá-da-bahia, ipê, ingá, angico e canafístula Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Já imaginou transformar um terreno urbano em uma pequena floresta capaz de reduzir a temperatura, atrair pássaros e até produzir frutas? Essa é a proposta da primeira microfloresta urbana de Salvador, inaugurada nesta segunda-feira (1º) em uma área entre as avenidas Gal Costa e Jayme Figura, no bairro de São Marcos.

O espaço recebeu o plantio de 1.063 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em uma área de aproximadamente mil metros quadrados — o equivalente a cerca de um sétimo de um campo de futebol. A iniciativa faz parte do programa Ambientaliza, da Prefeitura de Salvador, em parceria com a Heineken.

Conheça a primeira microfloresta urbana de Salvador 1 de 6

Mas afinal, o que é uma microfloresta?

Também conhecida como "floresta de bolso", a microfloresta é uma técnica de reflorestamento urbano que busca reproduzir o funcionamento de uma floresta natural em áreas pequenas e degradadas das cidades. A diferença está na forma de plantio: as mudas são colocadas mais próximas umas das outras, o que acelera o crescimento da vegetação e cria um ambiente semelhante ao de uma mata nativa em menos tempo.

Na prática, isso significa que a área passa a gerar sombra mais rapidamente, melhora a qualidade do ar, ajuda a reter água da chuva e cria abrigo para pássaros, insetos e outros animais.

Em Salvador, foram plantadas entre 35 e 40 espécies nativas, incluindo pau-brasil, jequitibá, jatobá, jacarandá-da-bahia, ipê, ingá, angico e canafístula. O projeto também inclui árvores frutíferas, como jabuticaba, pitanga, araçá e grumixama, que poderão beneficiar a população e a fauna local nos próximos anos.

A escolha da área não foi por acaso. A região apresenta alta urbanização e baixa cobertura vegetal, características que favorecem a formação das chamadas ilhas de calor — fenômeno que faz determinadas áreas da cidade registrarem temperaturas mais altas do que bairros com mais árvores e áreas verdes.

Segundo a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), a microfloresta integra as ações do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Salvador e deve contribuir para a captura de carbono da atmosfera, a redução dos gases de efeito estufa e a melhoria do microclima local.

Morador de São Marcos há mais de seis décadas, Frank Sales acredita que a mudança será percebida pelos moradores com o passar do tempo.

"A gente vê muitas áreas perdendo vegetação ao longo dos anos. Agora estamos vendo o movimento contrário, trazendo a floresta de volta. Isso ajuda o meio ambiente, atrai os animais e melhora a qualidade de vida de quem mora aqui", afirmou.

A iniciativa também faz parte da plataforma Green Your City, da Heineken. Salvador tornou-se a sétima capital brasileira a receber uma microfloresta do projeto e a primeira em 2026. A meta da empresa é implantar 19 áreas semelhantes em capitais brasileiras até 2030.

O diretor industrial da Heineken em Alagoinhas, Dilermando Pessoa, ressaltou que a iniciativa faz parte da estratégia de sustentabilidade da empresa para os próximos anos.