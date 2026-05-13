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Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos

Oportunidades oferecidas pelo Simm contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, com vagas para telemarketing, vendas, logística, cozinha e estágio.

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:52

Simm oferece vagas em Salvador
Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está com 285 vagas de emprego e estágio abertas em Salvador nesta quarta-feira (13), com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 2.573,95.

Entre os destaques estão vagas para operador de telemarketing, vendedor, operador de empilhadeira, líder de teleatendimento, cozinheiro, assistente financeiro e auxiliar administrativo.

Vagas do Simm com salários

Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos por Divulgação
Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos por Divulgação
Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos por Divulgação
Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos por Divulgação
Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos por Divulgação
Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos por Divulgação
Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos por Divulgação
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Salvador tem 285 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil; veja cargos por Divulgação

Os candidatos devem acessar o portal Salvador Digital para agendar o atendimento a partir das 17h. Pessoas com deficiência visual podem fazer o agendamento pelo telefone (71) 3202-2005.

O atendimento acontece de forma híbrida, presencial ou remota via WhatsApp, conforme escolha no momento do agendamento. Para vagas com exigência de experiência, é necessário comprovar atuação anterior na carteira de trabalho.

Tags:

Emprego

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