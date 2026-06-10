SEXTA-FEIRA

Salvador terá demonstrações de drones e encontro inédito sobre inovação aeroespacial

Evento na Base Aérea reúne FAB, Senai Cimatec, Embraer e empresas de tecnologia para apresentar projetos ligados a drones, inteligência artificial e defesa

Mariana Rios

Publicado em 10 de junho de 2026 às 12:53

Albatroz Vortex, drone brasileiro de alta performance, realizou o voo inaugural com turbina a jato nacional Crédito: Divulgação

Quem gosta de aviação, tecnologia e inovação terá uma oportunidade rara em Salvador nesta sexta-feira (12). A Base Aérea de Salvador (BASV) sediará a primeira edição do INOVAERO, encontro que reunirá empresas do setor aeroespacial, pesquisadores, representantes da Força Aérea Brasileira (FAB), universidades e instituições de fomento para apresentar tecnologias que estão moldando o futuro da aviação e da defesa no país.

Entre os destaques da programação estão as demonstrações aéreas de drones desenvolvidos por empresas brasileiras. Equipamentos como o Austros, apontado como a maior aeronave agrícola autônoma do Brasil, e o Albatroz, que recentemente realizou o primeiro voo de um drone nacional equipado com uma turbina produzida no país, estarão entre as atrações do evento. Também participam empresas como Stella, Speedbird e Helisul, que apresentarão suas soluções e capacidades operacionais.

Além das demonstrações, o público convidado poderá conhecer projetos ligados a inteligência artificial, sistemas autônomos, satélites, sensores, logística avançada e outras tecnologias consideradas estratégicas para os setores civil e militar.

O encontro marca mais um passo na consolidação do Parque Industrial Tecnológico Aeroespacial da Bahia (PITA-BA), iniciativa criada a partir de uma parceria entre o Comando da Aeronáutica e o Senai Cimatec para fortalecer a indústria aeroespacial no estado. A proposta é transformar a Bahia em um polo de desenvolvimento de tecnologias de alta complexidade, atraindo investimentos, centros de pesquisa e empresas do setor.

Segundo os organizadores, o INOVAERO foi pensado para ir além de uma feira de exposição. A ideia é aproximar empresas, pesquisadores, investidores e órgãos públicos, criando oportunidades para novos projetos, parcerias e desenvolvimento tecnológico.

O evento contará ainda com palestras sobre as capacidades do parque tecnológico baiano, além de apresentações do BNDES e da Finep sobre linhas de financiamento para inovação. Cerca de 30 empresas e instituições devem participar da programação.

Entre os nomes confirmados estão gigantes da indústria aeroespacial e de defesa, como Embraer, Aeromot, Saab, Helisul, FCX, Stella, Speedbird, Taurus e AEL Sistemas. Também estarão presentes representantes do governo federal, das Forças Armadas, da academia e de instituições financeiras.

A escolha de Salvador para sediar o encontro não foi por acaso. Além da estrutura da Base Aérea e da proximidade com o Aeroporto Internacional de Salvador, a cidade abriga o Senai Cimatec, considerado um dos principais centros de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico do país. A expectativa é que o avanço do PITA-BA ajude a posicionar a capital baiana como um dos principais polos aeroespaciais e de defesa do Nordeste.

Serviço

O quê: 1º INOVAERO – Encontro de Inovação Aeroespacial

Quando: 12 de junho

Onde: Base Aérea de Salvador (BASV)

Participantes: FAB, Senai Cimatec, Embraer, Aeromot, Helisul, Saab, Stella, Speedbird, FCX e outras empresas do setor aeroespacial e de defesa.