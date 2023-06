Salvador terá 'happy hour' de vacinação nesta quarta-feira (31)

Salvador terá um happy hour diferente nesta quarta-feira (31). Ao invés de doses de chopp, serão ofertadas doses da vacina contra a gripe para a população. O imunizante será aplicado até as 20h nos postos da capital baiana. O happy hour vai ofertar ainda a vacina bivalente contra a Covid-19.



A campanha da prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde, tem como objetivo ampliar a imunização contra a Influenza, já que algumas pessoas não conseguem ir se vacinar no horário convencional. O benefício é para pessoas com idade igual ou superior a 6 meses.