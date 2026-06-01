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Segunda (1º) será de chuva forte em Salvador; confira previsão do tempo

Capital segue sob alerta laranja do Inmet

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:39

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador  Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Salvador amanheceu sob forte chuva nesta segunda-feira (1º), com registros de alagamentos e trânsito lento em diversos pontos da cidade. Apesar do tempo fechado nas primeiras horas do dia, a previsão indica uma redução gradual da intensidade das precipitações ao longo das próximas horas.

Segundo a Climatempo, a capital baiana deve ter um dia chuvoso, com acumulado previsto de 35,2 milímetros e 95% de chance de chuva. O sol pode aparecer entre nuvens em alguns momentos, mas ainda há previsão de pancadas ao longo da manhã. As temperaturas variam entre 23°C e 27°C.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

A cidade permanece sob alerta laranja de perigo para acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até quarta-feira (4) e prevê precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia em Salvador e outros municípios baianos.

De acordo com o órgão, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios em áreas vulneráveis. A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo, observar sinais de movimentação de terra e redobrar a atenção em locais sujeitos a alagamentos.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Com a tendência de enfraquecimento das chuvas ao longo do dia, a expectativa é de melhora gradual das condições do tempo, embora a instabilidade continue presente na capital baiana.

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Chuva Previsão do Tempo

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