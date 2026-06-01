TRABALHO

Simm oferece 305 vagas de emprego com salários de até R$ 5,2 mil nesta segunda-feira (1º)

Oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência

Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:57

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 305 vagas de emprego em Salvador nesta segunda-feira (1º). As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com salários que podem chegar a R$ 5.202,63.

Entre os cargos com maior remuneração estão as vagas para enfermeiro de UTI Neonatal e enfermeiro de terapia intensiva, ambas com salário de R$ 5.202,63, além de benefícios. Também há oportunidades para técnico em enfermagem de UTI e técnico em enfermagem para ressonância magnética, com salários de R$ 3.297,32.

Veja salários das vagas de emprego em Salvador hoje (1º) 1 de 14

A lista inclui ainda 75 vagas para operador de telemarketing receptivo e 50 para operador de telemarketing ativo e receptivo, funções que não exigem experiência prévia. Há também 20 vagas para motorista de caminhão e 20 para ajudante de motorista.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do portal Salvador Digital. Já os candidatos com deficiência podem entrar em contato pelo telefone (71) 3202-2005 para agendar o atendimento.

O serviço funciona de forma híbrida, com atendimentos presenciais e remotos via WhatsApp. Para as vagas que exigem experiência profissional, é necessário apresentar comprovação em carteira de trabalho.

Além das oportunidades nas áreas de saúde, transporte e telemarketing, o Simm oferece vagas para psicóloga, mecânico de refrigeração, técnico em segurança do trabalho, vendedor de veículos, gerente de restaurante, veterinário, cozinheiro, porteiro, recepcionista, auxiliar administrativo e diversas funções nos setores de comércio, serviços e construção civil.