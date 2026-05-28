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Suspeito de roubar turista carioca é preso em Salvador

Suspeito já possui diversas passagens pela polícia pelos crimes de furto, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:03

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 31 anos, suspeito de roubar um turista do Rio de Janeiro, foi preso na região da Baixa dos Sapateiros, em Salvador, nesta quinta-feira (28). Segundo a investigação, ele e outro homem assaltaram a vítima no bairro de Nazaré, em fevereiro deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos roubaram o aparelho celular do turista utilizando uma faca e o ameaçaram caso reagisse. Um dos envolvidos já havia sido preso pela Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur), unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

O investigado preso nesta quinta-feira pela Deltur, com o apoio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), possui diversas passagens pela polícia por crimes de furto, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. O homem segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

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