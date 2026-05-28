CRIME

Suspeito de roubar turista carioca é preso em Salvador

Suspeito já possui diversas passagens pela polícia pelos crimes de furto, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:03

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 31 anos, suspeito de roubar um turista do Rio de Janeiro, foi preso na região da Baixa dos Sapateiros, em Salvador, nesta quinta-feira (28). Segundo a investigação, ele e outro homem assaltaram a vítima no bairro de Nazaré, em fevereiro deste ano.



De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos roubaram o aparelho celular do turista utilizando uma faca e o ameaçaram caso reagisse. Um dos envolvidos já havia sido preso pela Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur), unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

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O investigado preso nesta quinta-feira pela Deltur, com o apoio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), possui diversas passagens pela polícia por crimes de furto, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas.