Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de abril de 2026 às 11:37
A espera dos fãs de rock de Salvador terminou. A banda Guns N’ Roses faz nesta quarta-feira (15) para uma das apresentações mais aguardadas do ano, marcada para a Arena Fonte Nova. O espetáculo promete reunir públicos de diferentes gerações em torno de sucessos que marcaram a trajetória do grupo.
Liderado por Axl Rose, o grupo traz à capital baiana músicas conhecidas internacionalmente, como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Welcome to the Jungle”, reforçando a expectativa em torno da passagem da turnê pela cidade.
Antes da atração principal, a banda Raimundos sobe ao palco com repertório de rock nacional, abrindo a programação da noite e aquecendo o público desde o início do evento.
Guns N’ Roses traz turnê para o Brasil
Ainda há ingressos disponíveis na plataforma Bilheteria Digital para os setores lounge premium e experience, com valores entre R$ 1.000 e R$ 2.695, além de taxas. Após a apresentação em Salvador, a turnê segue para Fortaleza (18), São Luís (21) e Belém (25).
A seguir, confira as principais orientações para quem vai ao show.
Horários do evento:
Abertura dos portões: 16h
Show dos Raimundos: 18h30
Show do Guns N’ Roses: 20h
Classificação etária
A partir de 16 anos: entrada permitida sem acompanhamento
Menores de 16 anos: acesso somente com pais ou responsáveis
ACESSO
Entrada Sul (Dique / Vasco da Gama)
Pista Premium
Experience
Cadeira Oeste Inferior
Entrada Norte (Ladeira da Fonte das Pedras / Nazaré)
Pista
Cadeira Norte Intermédiária
Cadeira Leste Intermediária
Cadeira Leste Inferior
Cadeira Superior
Entrada Oeste (Rua Anfrísia Santiago / Nazaré)
Camarote
Lounge Premium
Haverá estacionamento disponível no local.
ITENS PROIBIDOS
Não será permitida a entrada com:
Símbolos e mensagens ofensivas
Conteúdos racistas, homofóbicos, sexistas, xenofóbicos ou políticos
Segurança e objetos perigosos
Armas de fogo ou armas brancas
Materiais que possam provocar ferimentos
Fogos de artifício ou sinalizadores
Correntes, objetos pontiagudos ou acessórios com partes perfurantes
Materiais inflamáveis ou similares
Equipamentos eletrônicos
Câmeras profissionais ou similares (incluindo GoPro)
Tablets e notebooks
Drones, lasers e walkie-talkies
Bastões de selfie
Power banks de grande porte
Pilhas extras e lanternas potentes
Alimentos e recipientes
Bebidas alcoólicas
Garrafas rígidas, latas ou recipientes de vidro
Copos rígidos
Alimentos não lacrados
Bolsas térmicas
Comunicação e vestuário
Cartazes, bandeiras e faixas
Camisas ou bandeiras de times de futebol
Panfletos e adesivos
Jornais em rolo
Fantasias volumosas
Itens pessoais
Mochilas acima de 20x30 cm
Guarda-chuvas (exceto capas de chuva)
Cosméticos acima de 90 ml
Maquiagens em vidro
Bancos portáteis
Capacetes
Tesouras, pinças ou cortadores
Espelhos de mão
Saúde e substâncias
Cigarros eletrônicos
Drogas ilegais
Medicamentos sem prescrição
Outros
Skates e patinetes
Animais de estimação (exceto cães-guia identificados)
Balões, buzinas de ar e pistolas de água
Objetos considerados de risco pela organização
Haverá revista na entrada. O evento não contará com guarda-volumes. Objetos proibidos serão descartados no acesso ao estádio
ESQUEMA DE TRANSPORTE
A concessionária Metrô Bahia anunciou operação diferenciada para atender o público. A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima da Arena Fonte Nova, funcionará até 1h exclusivamente para embarque.
As demais estações permanecerão abertas apenas para desembarque após o término do evento. A tarifa do sistema é de R$ 4,10. Segundo a concessionária, haverá reforço no número de trens conforme a demanda, além de ampliação das equipes de atendimento e segurança.