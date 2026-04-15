ESTÁ CHEGANDO A HORA

Objetos proibidos, chegada e mais: tudo que você precisa saber sobre o show do Guns N' Roses em Salvador

Liderado por Axl Rose, o grupo traz à capital baiana seus sucessos

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 11:37

Guns N' Roses Crédito: Divulgação

A espera dos fãs de rock de Salvador terminou. A banda Guns N’ Roses faz nesta quarta-feira (15) para uma das apresentações mais aguardadas do ano, marcada para a Arena Fonte Nova. O espetáculo promete reunir públicos de diferentes gerações em torno de sucessos que marcaram a trajetória do grupo.

Liderado por Axl Rose, o grupo traz à capital baiana músicas conhecidas internacionalmente, como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Welcome to the Jungle”, reforçando a expectativa em torno da passagem da turnê pela cidade.

Antes da atração principal, a banda Raimundos sobe ao palco com repertório de rock nacional, abrindo a programação da noite e aquecendo o público desde o início do evento.

Guns N’ Roses traz turnê para o Brasil 1 de 4

Ainda há ingressos disponíveis na plataforma Bilheteria Digital para os setores lounge premium e experience, com valores entre R$ 1.000 e R$ 2.695, além de taxas. Após a apresentação em Salvador, a turnê segue para Fortaleza (18), São Luís (21) e Belém (25).

A seguir, confira as principais orientações para quem vai ao show.

Horários do evento:

Abertura dos portões: 16h

Show dos Raimundos: 18h30

Show do Guns N’ Roses: 20h

Classificação etária

A partir de 16 anos: entrada permitida sem acompanhamento

Menores de 16 anos: acesso somente com pais ou responsáveis

ACESSO

Entrada Sul (Dique / Vasco da Gama)

Pista Premium

Experience

Cadeira Oeste Inferior

Entrada Norte (Ladeira da Fonte das Pedras / Nazaré)

Pista

Cadeira Norte Intermédiária

Cadeira Leste Intermediária

Cadeira Leste Inferior

Cadeira Superior

Entrada Oeste (Rua Anfrísia Santiago / Nazaré)

Camarote

Lounge Premium

Haverá estacionamento disponível no local.

ITENS PROIBIDOS

Não será permitida a entrada com:

Símbolos e mensagens ofensivas

Conteúdos racistas, homofóbicos, sexistas, xenofóbicos ou políticos

Segurança e objetos perigosos

Armas de fogo ou armas brancas

Materiais que possam provocar ferimentos

Fogos de artifício ou sinalizadores

Correntes, objetos pontiagudos ou acessórios com partes perfurantes

Materiais inflamáveis ou similares

Equipamentos eletrônicos

Câmeras profissionais ou similares (incluindo GoPro)

Tablets e notebooks

Drones, lasers e walkie-talkies

Bastões de selfie

Power banks de grande porte

Pilhas extras e lanternas potentes

Alimentos e recipientes

Bebidas alcoólicas

Garrafas rígidas, latas ou recipientes de vidro

Copos rígidos

Alimentos não lacrados

Bolsas térmicas

Comunicação e vestuário

Cartazes, bandeiras e faixas

Camisas ou bandeiras de times de futebol

Panfletos e adesivos

Jornais em rolo

Fantasias volumosas

Itens pessoais

Mochilas acima de 20x30 cm

Guarda-chuvas (exceto capas de chuva)

Cosméticos acima de 90 ml

Maquiagens em vidro

Bancos portáteis

Capacetes

Tesouras, pinças ou cortadores

Espelhos de mão

Saúde e substâncias

Cigarros eletrônicos

Drogas ilegais

Medicamentos sem prescrição

Outros

Skates e patinetes

Animais de estimação (exceto cães-guia identificados)

Balões, buzinas de ar e pistolas de água

Objetos considerados de risco pela organização

Haverá revista na entrada. O evento não contará com guarda-volumes. Objetos proibidos serão descartados no acesso ao estádio



ESQUEMA DE TRANSPORTE

A concessionária Metrô Bahia anunciou operação diferenciada para atender o público. A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima da Arena Fonte Nova, funcionará até 1h exclusivamente para embarque.