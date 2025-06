VAI TER SOL?

Vai dar praia? Salvador amanhece com chuva, mas ainda dá pra fazer planos

Veja qual será a previsão para hoje à tarde

Salvador amanheceu debaixo de chuva neste domingo (1º), e a promessa é de um dia de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade do ar permanece alta, em torno de 80%, mantendo a sensação de abafamento típica desta época do ano.>

Para quem sonhava em pegar uma prainha, é melhor ir considerando a possibilidade de se divertir no cinema ou comendo um lanchinho em família. Pode até ser que o sol saia, mas a previsão de chuva para a tarde de hoje em Salvador. De acordo com o Climatempo, o dia será nublado com pancadas rápidas de chuva, com uma probabilidade de precipitação de 94%. A temperatura máxima prevista é de 27°C, com mínima de 23°C. >