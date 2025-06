CELEBRAÇÃO

Vídeo: médicos sanfoneiros fazem arraiá em hospital de Salvador

Adriane Barreto e Cássio Fernandes levam alegria para os pacientes internados

Os corredores do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, viraram palco para um arraiá durante a tarde desta terça-feira (3). A quebra da rotina levou alegria aos pacientes e familiares em diversas alas do hospital, inclusive na pediatria - onde a emoção tomou conta. A ação foi conduzida por funcionários da unidade de saúde, que formam um grupo musical, além de dois médicos sanfoneiros: Adriane Barreto e Cássio Fernandes.>

Como não poderia ser diferente neste mês de junho, a Oficina de Música do hospital apresentou os clássicos do forró durante a apresentação. Este é o terceiro ano que a médica Adriane Barreto é convidada para participar da ação. A profissional juntou a paixão pela sanfona com a medicina pela primeira vez em 2023, quando levou músicas aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Eládio Lasserre, em Águas Claras. >

Dessa vez, a médica contou com a parceria do cardiologista Cássio Fernandes, que também toca sanfona. Os acordes, acompanhados das músicas de forró, transformaram o clima tenso do hospital em festa de São João improvisada. E teve mais: as roupas quadriculadas e as bandeirolas coloridas deixaram a atmosfera mais aconchegante. Para os médicos, a música pode contribuir com o quadro de saúde dos pacientes. >