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Voluntários com mais de 60 anos são recrutados em Salvador para teste de nova vacina contra gripe

Diferencial está no uso de um adjuvante — substância que potencializa a resposta do organismo ao imunizante

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:30

Vacinação de idosos maiores de 78 anos em Correntina começa amanhã (12)
Vacinação de idosos  Crédito: Divulgação

O Instituto Butantan anunciou que começou a recrutar voluntários na Bahia para testar uma nova vacina contra a gripe voltada a pessoas com 60 anos ou mais. Em Salvador, o estudo será conduzido na Associação Obras Sociais Irmã Dulce.

A proposta da nova vacina é reforçar a proteção em idosos, que costumam ter a imunidade mais baixa e, por isso, enfrentam maior risco de complicações. O diferencial está no uso de um adjuvante — substância que potencializa a resposta do organismo ao imunizante.

Podem participar homens e mulheres a partir dos 60 anos, desde que estejam saudáveis ou com doenças como diabetes e hipertensão sob controle. Pessoas com imunidade comprometida ou problemas de saúde descompensados não serão incluídas.

Ao todo, o estudo deve reunir cerca de 6.900 voluntários em 15 cidades de oito estados. Metade vai receber a vacina desenvolvida pelo Butantan; a outra metade tomará uma versão de alta dose já disponível na rede privada. A ideia é comparar a eficácia entre os dois modelos. Os participantes serão acompanhados por seis meses.

A pesquisa acontece em um cenário de alerta: os casos graves de gripe continuam afetando principalmente os mais velhos. Em 2025, o Brasil registrou mais de 231 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com mais de 13 mil mortes, segundo o InfoGripe. Quase metade dessas mortes esteve ligada ao vírus influenza A, especialmente entre idosos acima de 65 anos e crianças pequenas.

Especialistas explicam que, com o avanço da idade, o sistema imunológico perde eficiência — processo conhecido como imunossenescência —, o que aumenta o risco de complicações. Por isso, a vacinação é considerada a principal forma de evitar quadros graves, internações e a sobrecarga do sistema de saúde.

O Instituto Butantan é o principal fornecedor da vacina da gripe para o Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2013, com produção anual de cerca de 80 milhões de doses. Atualmente, a vacina está disponível nos postos de saúde para toda a população a partir dos seis meses de idade, com prioridade para grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas em situação de rua.

Na Bahia, os interessados em participar do estudo devem procurar a unidade da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador.

Tags:

Idosos Saúde Gripe Vacina

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