SÃO JOÃO 2026

Ainda dá tempo? Veja onde encontrar hospedagem para o São João nas principais cidades da Bahia

Levantamento mostra preços e disponibilidade de hotéis, pousadas e casas de aluguel em Amargosa, Cruz das Almas, SAJ, Cachoeira, Ibicuí e Bonfim

Moyses Suzart

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:43

Casas ainda disponíveis para alugar no São João Crédito: Divulgação

Quem deixou para decidir na última hora onde passar o São João vai precisar de paciência, sorte e um orçamento um pouco mais elástico. A poucos dias do início dos festejos, hotéis e pousadas já operam praticamente com lotação máxima nas principais cidades juninas da Bahia, fazendo com que muitos visitantes recorram ao aluguel de casas, quartos ou até hospedagens em municípios vizinhos.

Mas ainda dá tempo. Um levantamento feito pelo CORREIO encontrou opções disponíveis em destinos tradicionais como Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Cachoeira, Ibicuí e Senhor do Bonfim. Os preços variam bastante, desde hospedagens por menos de R$ 2 mil até casas que ultrapassam os R$ 19 mil durante o período da festa.

A seguir, confira onde ainda existem vagas, quanto custa se hospedar e quais cidades podem servir como plano B para quem não quer perder o arrasta-pé deste São João.

Casas ainda disponíveis para alugar no São João 1 de 6

Senhor do Bonfim

Hotéis e pousadas

Para os retardatários, acabou qualquer vaga de pousadas e hotéis da cidade entre os períodos de 19 e 24 de junho. Há a possibilidade de se hospedar em cidades vizinhas, como em Campo Formoso, que fica a 30 minutos de Bonfim. No site do booking, duas opções: Hotel e Churrascaria Recanto Caseiro, com o valor de R$ 1.125 os seis dias, além do Posto Carvalho (R$ 719). Nenhuma opção no Trivago.

Casas e quartos

No Airbnb, há apenas quatro opções em Bonfim. Os preços variam entre R$ 2.902 e R$ 17 mil. No Booking, existem outras três opções. Uma casa simples de um quarto custa R$ 1.721.

Amargosa

Hotéis e pousadas

Pelo Booking, apenas uma opção, a Baitinga clube. Com café da manhã, a estadia entre o dia 19 e 24 de junho custa R$ 4.455. Se quiser, corre atrás, pois até a última quarta-feira, só tinham duas vagas, quarto triplo.

Casas e quartos

Ainda tem algumas opções, com diversos valores. Uma casa alto padrão, no Airbnb, com cinco quartos, custa R$ 19.730 para os dias da festa, sem especificar quantas pessoas podem se hospedar no local. Uma casa com apenas um quarto varia entre R$ 1.700 e R$ 6 mil. Encontramos apenas cinco disponibilidades. É possível também ir até o Instagram oficial da prefeitura. Tem uma postagem informal, onde moradores colocam suas casas para aluguel, como um classificado.

Santo Antônio de Jesus

Hotéis e pousadas

Apenas duas opções, mas nenhuma no centro de SAJ. Na margem da BR-101 tem o Pena Branca Hotel e Eventos, que fica a 3 km do centro. Cinco diárias: R$ 3.416, com café da manhã. Outra opção é o Amoras Hotel fazenda, a 5 km do centro. Lá é alto padrão e uma experiência única, mas o valor de cinco diárias chega a R$ 12.700.

Casas e quartos

Ainda há diversas opções no Airbnb, com preços que variam de R$ 2.900 a R$ 13 mil, a depender do conforto e número de quartos. Tem até opções com piscina, mas precisa saber se alguém vai aguentar entrar nela no frio de SAJ.

Cruz das Almas

Hotéis e pousadas

Nenhuma opção em Cruz, apenas em cidades próximas, como a Fazenda Hotel Serra da Copioba, que fica na zona rural, a 14 km do centro de Cruz. Lá, o pacote de cinco dias está R$ 3.150.

Casas e quartos

Há 28 opções de aluguel de casas no Airbnb, ao menos até a última quinta-feira. O preço varia conforme o tamanho e número de quartos. Opções com apenas um quarto e duas camas variam entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, a depender da proximidade da festa. O preço sobe a depender dos cômodos. Tem até opção de sítio, mas o preço é salgado se a quantidade de pessoas para dividir for pequena: R$ 13 mil, por cinco dias.

Cachoeira

Hotéis e pousadas

A cidade histórica ainda tem duas opções disponíveis para o São João. A Pousada Labarca tem ainda três quartos duplos disponíveis (R$ 2.900, cinco dias). Mesma quantidade na Cachoeira suítes (R$ 2.385), ambos no centro da cidade. Apenas o Labarca tem café da manhã incluso.

Casas e quartos

Só no centro, o Airbnb oferece 16 opções, com hospedagens em casarões antigos que são um espetáculo à parte. Cachoeira oferece os melhores preços entre as principais cidades juninas, com casas de um quarto com menos de R$ 2 mil reais, cinco dias. A prefeitura também disponibilizou uma postagem no seu Instagram, onde moradores podem oferecer casas para aluguéis.

Ibicuí

Hotéis e pousadas

Nenhuma opção. Avance para casas e quartos.

Casas e quartos

Para o retardatário, será difícil conseguir alguma coisa. No Airbnb, apenas três opções, todas com três quartos. O mais barato é R$ 6.600 e o mais caro R$ 13.100, este último uma casa com piscina.