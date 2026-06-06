SÃO JOÃO 2026

Rota pé de serra: veja as melhores rotas para Amargosa, Ibicuí, Lençóis e Senhor do Bonfim

Guia mostra onde abastecer, parar para comer, descansar e encontrar apoio mecânico nas principais estradas que levam aos destinos juninos mais procurados da Bahia

Moyses Suzart

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:40

Rota pé de serra Crédito: Reprodução

O CORREIO é mãe, não é madrasta. Estamos dando um guia completo para não ter perrengue no São João. Até uma playlist de forró raiz para enfrentar a estrada estamos oferecendo, pai. Mas, claro, também nos preocupamos com seu trajeto. Com centenas de baianos e turistas se preparando para encarar horas de viagem rumo aos principais destinos juninos do estado, montamos um guia de sobrevivência para quem vai pegar o carro e seguir rumo ao forró. Onde parar para abastecer, tomar um café, almoçar, descansar ou resolver um problema mecânico? A seguir, confira as principais rotas para Amargosa, Ibicuí, Lençóis e Senhor do Bonfim, com cidades de apoio, postos de combustível e dicas para chegar ao destino sem transformar o caminho em dor de cabeça. Trechos menores, como Cachoeira, deixamos de fora. Para a turma de Cruz das Almas e SAJ, basta olhar o trecho de Amargosa.

AMARGOSA

Amargosa começou a atrair grande público nos anos 1990 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Amargosa

Pela BR-324 e BR-101

Distância: cerca de 235 km

Tempo médio: entre 3h30 e 4h

Quem sai de Salvador rumo a Amargosa passa por algumas das regiões mais movimentadas do interior baiano. A viagem é tranquila, mas vale planejar as paradas, especialmente nos dias que antecedem o São João, quando o fluxo aumenta bastante. Este roteiro serve também para Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas

1ª parada: Conceição do Jacuípe - Posto Elite

O posto fica logo depois da saída da BR-324 para a BR-101 e tem uma estrutura com banheiro, restaurante, combustível e oficina. Um bom lugar para esticar as pernas e tomar um cafezinho depois do engarrafamento da BR-324.

2ª parada: Cruz das Almas (165 km de Salvador)

A cidade é a primeira com grande tradição no forró. Se não é seu destino final, não aconselhamos entrar, pois pode perder tempo na viagem, mas vale a pena caso precise de alguns serviços como rede bancária, hospitais, postos de gasolina urbanos, restaurantes e supermercados. Depois de Cruz, as cidades ficam mais distanciadas e com menor estrutura.

Trecho final: BR-101 até Santo Antônio de Jesus e BA-046 para Amargosa

Depois de Cruz das Almas, a estrada segue por Santo Antônio de Jesus antes de entrar na BA-046. SAJ será a última grande cidade antes do destino final, então vale parar para o almoço, entre outras necessidades. É nesse trecho que a paisagem começa a mudar. As áreas urbanas dão lugar às serras, fazendas e à vegetação característica do Vale do Jiquiriçá. A pista, pelo número de curvas, requer cuidado dobrado.

Cidades de apoio no caminho

Simões Filho, Governador Mangabeira, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Varzedo e Amargosa.

Quantos postos existem na rota?

Sem fazer um levantamento posto por posto, o viajante encontra facilmente mais de 30 postos de combustível ao longo do trajeto entre Salvador e Amargosa, concentrados principalmente em Simões Filho, Feira de Santana, Governador Mangabeira, Cruz das Almas e SAJ.

Outras rotas

Dá para ir pelo Ferry, desde que tenha paciência em aguentar a longa fila da travessia. Depois pega a BA-01 e a 046 até chegar em SAJ. De lá, segue o trajeto acima. Também é possível seguir até Feira de Santana e pegar a BR-116, mas é um trajeto mais longo.

IBICUÍ

Pela BR-324 e BR-116

Distância: cerca de 530 km

Tempo médio: 8 horas

Quem segue para Ibicuí percorre praticamente metade da Bahia. O trajeto é confortável, mas longo, passando pela BR-324, BR-116 e BA-262.

1ª parada: Feira de Santana

É a última grande cidade antes de entrar na BR-116. Se precisar parar depois da BR-324, melhor calcular esta rota, mesmo que tenha de entrar na cidade. Caso contrário, mete o pé e segue o rumo, deixando a parada em Milagres.

2ª parada: Milagres

É um ponto clássico dos viajantes da Rio-Bahia. Nem precisa entrar na cidade, pois tem postos na BR-116 com toda estrutura, incluindo pousada, caso tenha algum imprevisto. É o melhor lugar para esticar as pernas e tomar um cafezinho ou almoçar.

3ª parada: Jequié ou Poções

É o maior centro urbano na BR. Também um retiro do São João, a cidade estará cheia, mas tem toda estrutura possível, como hospitais, mecânicas, autopeças e rede hoteleira. Caso queira adiantar seu lado, deixe para parar em Poções, mas atenção: será o último apoio robusto antes das rodovias estaduais. Se viajar com crianças, Jequié ainda é o melhor ponto para uma parada longa.

Trecho final

Poções → Nova Canaã → Iguaí → Ibicuí.

Postos ao longo da rota

É possível encontrar facilmente mais de 50 postos durante o percurso, especialmente entre Salvador, Feira, Milagres, Jequié e Poções.

Outras rotas

Também é possível ir pelo Ferry. Teoricamente, será uma hora a menos. Neste caso pegará a BA-001, entrando em Nazaré, seguindo até Camamu, BA-652, BR-101 até Itabuna, BR-415 e, por fim, BA-262. É muito trabalho…

LENÇÓIS

Lençois-BA, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

Mais rápido ou mais tranquilo?

Distância: cerca de 420 km

Tempo médio: 5h30 a 6h

Quer um conselho? Nem sempre o bom é chegar logo. Para a cidade mais famosa da Chapada Diamantina, dois caminhos levam ao São João de lá, mas o melhor não é o mais curto. Sugerimos pegar a BR-324 até Feira de Santana. Depois, pega um pedacinho da BR-116 até a entrada da BA-052, onde você vai seguir até Ipirá. Lá, quebra para BA-233 e segue direto, quase sem tráfego, até Itaberaba, onde entra na BR-242, considerada a principal porta de entrada da Chapada Diamantina. Cuidado redobrado pelo número de carretas.

1ª parada: Ipirá

Caso siga nosso conselho, Ipirá é um bom lugar para esticar as pernas e tomar um café. Caso contrário, só será possível ter uma grande estrutura em Itaberaba.

2ª parada: Itaberaba

Principal cidade de apoio do trajeto. Vale se alimentar, como um almoço e descanso. Depois desta cidade, o fluxo de carros vai se intensificar.

3ª parada: Boa Vista do Tupim

Parada rápida para quem precisa esticar as pernas ou ir até o banheiro. Depois deste trecho, a paisagem muda completamente. As serras da Chapada começam a surgir e a viagem passa a render belas fotos.

Postos na rota

Aproximadamente 30 a 40 postos distribuídos entre Feira, Itaberaba e Lençóis.

Outras rotas

Existe o trecho tradicional, mas muito movimentado. Segue a BR-324 até Feira de Santana, seguindo na BR-116 até a entrada para a BR-242.

SENHOR DO BONFIM

BR-324

Distância: cerca de 380 km

Tempo médio: 5h30 a 6h

Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, mas é bom ficar atento, pois é um trecho em que a estrada não está entre as melhores. Basicamente será boa parte do trajeto pela BR-324, com pequenos desvios ao longo do caminho. Por isso, aqui faremos diferente. Ao contrário das sugestões de parada, vamos dividir por trechos.

Trecho 1: Salvador - Feira de Santana

Rodovia: BR-324

É o trecho mais movimentado da viagem. A pista é duplicada e concentra o maior fluxo de veículos e provavelmente a parte em que mais terá engarrafamento. Vai passar por cidades como Simões Filho, Candeias e Amélia Rodrigues até chegar em Feira de Santana. Existem postos espalhados neste primeiro trecho, onde é possível ir ao banheiro, comer alguma coisa ou esticar as pernas. Em Feira, você vai pegar um pequeno trecho na BR-116 até retornar à BR-324.

Trecho 2: Feira de Santana - Capim Grosso

Rodovia: BR-324

Depois de Feira, o cenário muda. A região metropolitana fica para trás e começa o interior baiano. As principais cidades que podem servir de apoio são Tanquinho, Riachão do Jacuípe e Nova Fátima. Mas o melhor lugar para uma pausa mais longa é Capim Grosso, com estrutura para um almoço e descanso. Além da estrutura de postos, é um dos pontos mais tradicionais para quem segue para o Piemonte Norte do Itapicuru, Jacobina ou Juazeiro.

Trecho 3: Capim Grosso - Senhor do Bonfim

Rodovia: BR-407

Aqui começa efetivamente a rota do São João. São cerca de 107 km até Bonfim. O trânsito costuma ser mais tranquilo, mas a atenção deve aumentar porque a pista é simples em boa parte do percurso. Cuidado com buracos na pista.

Outras rotas

Alguns viajantes preferem sair da BR-324 em direção a Jacobina e depois seguir pela BA-131 até Senhor do Bonfim. A BA-131 liga a região de Jacobina, Caém e Saúde a Bonfim. Jacobina oferece uma estrutura muito maior para alimentação, hospedagem e assistência mecânica, mas o trajeto fica um pouco mais longo. Na prática, é difícil ficar sem combustível nessa rota, porque a BR-324 concentra uma sequência quase contínua de postos entre Salvador e Capim Grosso.

Não custa nada lembrar!

Revise pneus, freios e nível de óleo, principalmente.

Baixe o mapa offline da região que você vai.

Leve água, lanche e carregador automotivo para celular.

Em dias de pico, encha o tanque antes de deixar Salvador.

Programe as paradas antes da viagem.

Se for dirigir, nada de licor ou qualquer bebida alcoólica.