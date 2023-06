BR-324 tem engarrafamento de 30 km na saída de Salvador

Movimento de saída em Salvador se intensificou já nesta quarta (21). Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Às vésperas do São João, muitos baianos já estão colocando o pé na estrada — seja pela ansiedade para curtir os festejos no interior do estado ou pela tentativa de fugir de congestionamentos. Por isso, nesta quarta-feira (21), o movimento de saída em Salvador já se intensificou.



De acordo com o informado ao CORREIO pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da tarde, motoristas e passageiros enfrentam, na BR-324, engarrafamento de aproximadamente 30 quilômetros (km) em direção à Feira de Santana, entre a praça de pedágio e o viaduto de Santo Amaro.

Responsável pela administração das BRs 324 e 116 na Bahia, a concessionária ViaBahia, até a próxima terça-feira (27), atualizará as informações relativas ao trânsito em ambas as rodovias por meio do perfil @VIABAHIA_SA no Twitter. A empresa prevê aumento do fluxo durante o período junino em 46%, em comparação aos dias convencionais.

Por volta das 15h, foi verificada intensidade no tráfego de veículos na BR-324, entre as regiões de Simões Filho e Amélia Rodrigues. Às 16h, no km 683 (Manoel Vitorino) da BR-116, houve interdição parcial no sentido Feira de Santana, devido a um acidente na via.

A última atualização da ViaBahia foi em torno das 17h, quando informou que o acesso ao km 560 da BR-324 (Terra Nova) tinha sido fechado provisoriamente, "para evitar infrações e preservar a segurança dos usuários", e que alternativas de retorno tinham sido sinalizadas naquele trecho. A concessionária alerta, também, para a ocorrência de chuvas ao longo do caminho.

Confira os horários de pico na BR-324 para saída e retorno de Salvador, segundo a ViaBahia:

Quinta (22) e sexta (23): tráfego intenso entre 6h e 23h (sentido Salvador x Feira de Santana);

Sábado (24): tráfego livre ao longo de todo dia (nos dois sentidos);

Domingo (25): tráfego intenso entre 7h e 22h (sentido Feira de Santana x Salvador);

Segunda (26): tráfego intenso entre 6h e 23h (sentido Feira de Santana x Salvador).