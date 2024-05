SÃO JOÃO NA BAHIA

Não vai folgar no São João? Veja as opções de bate-volta

Empresas ofertam viagens para destinos tradicionais custando até R$ 155

Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de maio de 2024 às 09:00

São João de Cruz das Almas Crédito: Fred Pontes/Agência Ativa

Quem mora na capital e trabalhará no São João não precisa temer ficar sem a festa. Para curtir os festejos juninos sem abandonar os compromissos assumidos, a solução é apelar para as viagens bate-volta, onde a pessoa viaja para aproveitar as festas e retorna na manhã seguinte. Existem opções para cidades como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, entre outras. O CORREIO separou opções de locais para aproveitar as festas juninas:

Cruz das Almas

Famoso pela tradicional e polêmica Guerra de Espadas, o município de Cruz das Almas, no Recôncavo, é um dos destinos mais tradicionais do São João baiano. A programação local conta com diversas atrações que se apresentarão no Circuito Luiz Gonzaga, localizado na Avenida Getúlio Vargas, entre os dias 20 e 24 de junho. Entre eles ,estão os cantores João Gomes, Mari Fernandez, Wesley Safadão e a banda Calcinha Preta. A entrada é gratuita.

A empresa Bate Volta Axé Bahia oferece viagens custando R$ 125, com opção para os dias 22 e 23 de junho. Três horários foram disponibilizados para a saída dos ônibus: às 15h45, no Campo Grande, em frente ao Teatro Vila Velha; às 16h30, nas imediações do Shopping Capemi, na Avenida ACM e às 17h, no Jardim dos Namorados, na Pituba. O check-in será realizado com 15 minutos de antecedência. Pagamentos via PIX têm direito a 10% de desconto. O retorno ocorrerá cerca de 30 minutos após a última apresentação.

Já na empresa Anselmo Turismo, é possível encontrar opções para os cinco dias da festa pelo preço de R$ 99 a vista ou em três parcelas de R$ 43,33. A empresa também aceita parcelamento via PIX, com de até 10 dias antes da viagem para o pagamento da última parcela. A saída será às 17h do Shopping da Bahia com previsão de retorno às 5h do dia seguinte.

Santo Antônio de Jesus

Maior cidade do Recôncavo, Santo Antônio de Jesus é outro destino bastante procurado pelos amantes dos festejos juninos. A festa de São João do municípios será realizada entre os dias 19 e 24 de junho, com entrada gratuita. Estão previstas apresentações de Xand Avião, Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon e Estakazero, entre outros.

A empresa Bate Volta Axé Bahia oferece viagens custando R$ 155, com opção para os dias 22 e 23 de junho. A saída dos ônibus será dividida em três horários: às 15h, no Campo Grande, em frente ao Teatro Vila Velha; às 15h30, nas imediações do Shopping Capemi, na Avenida ACM e às 16h, no Jardim dos Namorados, na Pituba, com previsão de retorno 30 minutos após a última apresentação. O check-in será realizado com 15 minutos de antecedência e quem optar pelo pagamento via PIX terá direito a 10% de desconto.

A empresa Anselmo Turismo apresenta opções para os cinco dias da festa pelo preço de R$ 99 ou em três parcelas de R$ 43,33. A empresa também aceita parcelamento via PIX, com de até 10 dias antes da viagem para o pagamento da última parcela. A viagem partirá do Shopping da Bahia às 17h do Shopping da Bahia, com retorno previsto para às 4h do dia seguinte.

Serrinha

Conhecida pelas tradicionais Vaquejadas, o município Serrinha realiza a festa de São João no Estádio Municipal Mariano Santana, conhecido como Arena Marianão, entre os dias 21 e 25 de junho. Os cantores Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas e Bruno e Marrone, além da banda Limão com Mel são esperados para o evento.

As viagens custam cerca de R$155, com opção para os dias 22 e 23 de junho. O pacote é vendido pela empresa Bate Volta Axé Bahia, que disponibiliza três horários para a saída dos ônibus: às 15h, no Campo Grande, em frente ao Teatro Vila Velha; às 15h30, nas imediações do Shopping Capemi, na Avenida ACM e às 16h, no Jardim dos Namorados, na Pituba, com previsão de retorno 30 minutos após a última apresentação. O check-in será realizado com 15 minutos de antecedência e quem optar pelo pagamento via PIX terá direito a 10% de desconto.

Conceição do Jacuípe (Berimbau)

Em Conceição do Jacuípe, a festa de São João acontece no distrito de Berimbau, entre os dias 19 e 24 de junho. Os cantores Del Feliz, Pablo, Bell Marques e Deyvinho Novaes, além das bandas Calcinha Preta e Mastruz com Leite se apresentam durante os dias do evento.

Quem quiser aproveitar a festa poderá encontrar viagens pelo preço de R$ 100, com pacotes vendidos pela empresa Bate Volta Axé Bahia para os dias 22 e 23 de junho. Três horários foram disponibilizados para a saída dos ônibus: às 15h45, no Campo Grande, em frente ao Teatro Vila Velha; às 16h30, nas imediações do Shopping Capemi, na Avenida ACM e às 17h, no Jardim dos Namorados, na Pituba. O check-in será realizado com 15 minutos de antecedência. Pagamentos via PIX têm direito a 10% de desconto. O retorno ocorrerá cerca de 30 minutos após a última apresentação.

