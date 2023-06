Santo Antônio de Jesus reúne 100 mil pessoas na véspera de São João

Multidão se reuniu em SAJ. Crédito: Divulgação/SAJ

Mais de 100 mil pessoas dançaram no ritmo do tradicional forró, sertanejo e arrocha na véspera de São João (23), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. A festa reuniu Zé Neto e Cristiano, Tayrone, Donas do Bar, Juliano SS e Joyce França, no Espaço do São João.



Na madrugada adentro até o amanhecer, a poeira subiu com as apresentações dos baianos Targino Godim, Del Feliz e Neném Coração de Vaqueiro.

Neste sábado (24), no dia que se comemora o santo que dá nome a festa, Santo Antônio de Jesus volta a atrair milhares de pessoas com a presença de Bell Marques, Limão com Mel, Jaldo Rodrigues e Daniel Vieira, Farol de Milha, Mara Ribeiro e Evonei. Desde quinta-feira, SAJ vem reunindo estrelas da música nordestina e artistas regionais. No Espaço do São João, as apresentações são alternadas em dois palcos, montados com sistema de luz e som de última geração.

No domingo (25), o principal destino do turismo junino no Estado se despede da sua maior festa com uma programação que reúne Limão com Mel, Mari Fernandes, Adelmário Coelho, Jerônimo Medeiros, Sam e Kawan, Verena Santana, Gustavo e Flor do Nordeste. No circuito oficial, o clima também é de despedida na Tenda da Diversidade Lgbtqia+, no Palco Alternativo (Rock, Samba, Hip hop) e no Forró da Vila da Agricultura.

A programação será encerrada oficialmente com a festa de São Pedro da Sapucaia, nos dias 1º e 2 de julho, evento tradicional que reúne mais de 20 mil pessoas no povoado da Sapucaia, zona rural do município.