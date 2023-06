São João: edição do CORREIO nesta sexta (16) trará copo especial

. Crédito: Divulgação/CORREIO

Com o São João batendo na porta, os leitores do CORREIO que comprarem a edição do jornal nesta sexta-feira (16) poderão já garantir seu copo especial para consumir bebidas típicas do período, como licor e quentão. O copo será vendido com o jornal, por 5 reais, em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados).



Disponível em três versões e diferentes cores — verde, azul e vermelho —, o produto traz, estampados, trechos de músicas de forró eternizadas pelas vozes de Dominguinhos e Luiz Gonzaga: 'Isso Aqui Tá Bom Demais'; 'Forró Arretado'; e 'São João Na Roça', respectivamente.

Para adquiri-lo, os assinantes podem entrar em contato com a Central de Atendimento na data, por meio do telefone (71) 3480-9140 ou do WhatsApp (71) 98951-3000. Os cem primeiros serão contemplados, e haverá entrega apenas para os assinantes que moram na capital.

A tiragem será 8,1 mil exemplares com copos, e a promoção é válida até durar o estoque. O jornal sem o produto também estará à venda, por R$ 1,75.