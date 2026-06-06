SÃO JOÃO 2026

São João sem viagem longa: 7 cidades a até 150 km de Salvador para curtir forró e voltar para capital

Camaçari, Cachoeira, Conceição do Jacuípe e outros destinos próximos têm grandes atrações e podem ser opção para quem não consegue passar vários dias no interior

Moyses Suzart

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:46

São João em Mata de São oferece grandes atrações e pertinho de Salvador Crédito: Prefeitura de Mata / Divulgação

Não é fácil para um forrozeiro CLT que precisa lidar com a festa junina celebrada durante a semana. Dificilmente o patrão enforca para uma viagem mais longa pelo interior. Salvador passou a ser uma excelente opção, mas dá para viajar, sim. Se não dá para ficar muitos dias, há municípios com carinha de interior, incluindo aquele friozinho, que fica pertinho da capital. Escolhendo um motorista da rodada, dá até para fazer um bate-volta.

Reunimos as principais cidades que não passam de 150 km de Salvador com atrações que não perdem nada para cidades tradicionais como Amargosa e SAJ. Engana-se quem pensa que proximidade significa programação modesta. Em Camaçari, no Camaforró, o público poderá conferir nomes como Pablo, Alceu Valença, Mestrinho, Calcinha Preta e Magníficos. Candeias aposta em um elenco que reúne Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Raí Saia Rodada, Solange Almeida e Mastruz com Leite.

Já Mata de São João traz um cardápio tipicamente junino, com Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Adelmário Coelho e Mastruz com Leite dividindo espaço com Zé Vaqueiro. Em Conceição do Jacuípe, uma das festas mais tradicionais do entorno de Salvador, a programação mistura forró, sertanejo e arrocha, com atrações como Luan Santana, Gustavo Mioto, Maiara e Maraisa, Calcinha Preta e Chambinho do Acordeon.

Quem seguir para São Sebastião do Passé encontrará nomes populares como Zé Vaqueiro, Solange Almeida, Raí Saia Rodada e Tayrone. Em Catu, a aposta é em bandas com forte ligação com os festejos juninos, como Colher de Pau, Cangaia de Jegue e Arrocha o Nó. Já Cachoeira, além do charme histórico da cidade, montou uma grade que vai de Frank Aguiar, Cavaleiros do Forró, Del Feliz e Caviar com Rapadura até artistas de outros gêneros, como Léo Santana, Saulo Fernandes e Edson Gomes. Ou seja, para quem não pode se ausentar por muitos dias, não faltam opções de bate-volta com atrações capazes de rivalizar com muitos dos tradicionais polos juninos do interior.

CIDADES COM ATRAÇÕES DIVULGADAS

Camaçari

Distância: 42 km (50 min, via BA-526 ou BA-099)

Clima no São João: 22°C–28°C

Principais atrações: Pablo, Alceu Valença, Mestrinho, Flor de Maracujá, Chambinho do Acordeon, Magníficos, Calcinha Preta e Filomena Bagaceira.

Candeias

Distância: 45 km (45 min, via BR-324)

Clima no São João: 22°C–26°C

Principais atrações: Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Calcinha Preta, Raí Saia Rodada, Léo Santana, Mastruz com Leite e Solange Almeida.

Mata de São João

Distância: 61 km (via BA-093)

Clima no São João: 22°C–26°C

Principais atrações: Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Adelmário Coelho, Mastruz com Leite, Zé Vaqueiro e Matheus & Kauan

São Sebastião do Passé

Distância: 62 km (1h, via BR-324)

Clima no São João: 22°C–26°C

Principais atrações: Zé Vaqueiro, Solange Almeida, Raí Saia Rodada e Tayrone

Catu

Distância: 94 km (1h36 min, via BR-324 e BR-110/BR-420)

Clima no São João: 20°C–26°C

Principais atrações: Colher de Pau, Arrocha o Nó e Cangaia de Jegue.

Conceição do Jacuípe

Distância: 100 km (1h43 min, via BR-324)

Clima no São João: 20°C–28°C

Principais atrações: Gustavo Mioto, Saia Rodada, Kart Love, Chambinho do Acordeon, Rey Vaqueiro, Luan Santana, Calcinha Preta, Maiara e Maraisa e Tayrone.

Cachoeira

Distância: 123 km (2h17 min, via BR-324)

Clima no São João: 22°C–26°C

Principais atrações: Léo Santana, Paula Fernandes, Saulo Fernandes, Frank Aguiar, Asas Livres, Raí Saia Rodada, Cavaleiros do Forró, Edson Gomes, Del Feliz, Caviar com Rapadura, Colher de Pau e Sine Calmon.

CIDADES COM ATRAÇÕES NÃO DIVULGADAS

Lauro de Freitas

Distância: 15 km (25 min, via BA-099)

Clima no São João: 23°C–26°C

Vera Cruz (Ilha de Itaparica)

Distância: 18 km (40 min de lancha)

Clima no São João: 18°C–26°C

Simões Filho

Distância: 30 km (35 min, via BR-324)

Clima no São João: 22°C–26°C

Madre de Deus

Distância: 63 km (1h, via BR-324 + BA-522)

Clima no São João: 22°C–26°C

Santo Amaro

Distância: 79 km (1h20 min, via BR-324 + BA-026)

Clima no São João: 22°C–26°C

Saubara

Distância: 93 km (1h30 min, via BR-324 + BA-420)

Clima no São João: 22°C–26°C

Salinas da Margarida

Distância: 73 km (2h, via ferry e BA-001)

Clima no São João: 21°C–26°C

Nazaré das Farinhas

Distância: 78 km (2h, via ferry e BA-001)

Clima no São João: 20°C–26°C