Xote das Meninas: Osba faz concerto com repertório assinado por mulheres

. Crédito: Fotos, pela ordem: 1)Flávia Mansur/div; 2) Agnes Cajaíba/Osba; 3) Tiago Lima/divulgação

Nesta quinta-feira (8) tem forró na Concha Acústica, com o espetáculo O Xote das Meninas, estrelado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). E você, leitor que pretende ir à festa, provavelmente já está pensando em ir lá para ouvir esse clássico do cancioneiro junino, de autoria de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Se esse é o seu plano, temos uma má notícia: a canção não está no repertório desta noite.

Mas temos uma outra notícia, muito promissora, que explica o título da apresentação: o set list terá apenas músicas juninas compostas por mulheres ou em que elas são ao menos coautoras. Por isso, será uma oportunidade de ouvir clássicos como Bate Coração, de Cecéu e Antônio Barros; Eu Só Quero um Xodó, de Anastácia e Dominguinhos, e Feira de Mangaio, de Glorinha Gadelha e Sivuca.

As canções serão interpretadas por duas convidadas da orquestra: Mariana Aydar e Lívia Mattos, que além de cantar as músicas de outras cantoras, vão apresentar suas próprias composições: Lívia vai cantar Galego e Mariana, Xilique."Esse ímpeto criativo de compor vem desde meu aprendizado inicial de um instrumento", diz a sanfoneira e cantora. "Talvez a coisa que eu mais goste no campo das artes seja compor, ter uma leitura própria de mundo. Gosto muito de interpretar minhas canções e de ver outras pessoas cantando minhas composições", diz Lívia.A artista, que é também bacharel em sociologia, defende mais espaço para as autoras: "As compositoras foram invisibilizadas e temos muita coisa delas para descobrirmos. Há pouco, conheci, por exemplo Carolina Cardoso de Menezes e Tia Nélia, compositoras do século XX de quem eu nunca tinha ouvido falar. Para a gente, é um momento de se debruçar mais sobre isso e dar visibilidade a quem abriu caminhos para a gente", defende a artista.

Esta é a sétima edição do São João Sinfônico, que pela primeira vez será apresentado na Concha. Segundo o maestro da Osba, Carlos Prazeres, que vai reger o espetáculo, apresentações como essa são uma oportunidade de aproximar a Orquestra da cultura local: "A recepção [ao São João Sinfônico] foi imediata, porque se trata de uma festa absolutamente orgânica e natural da Bahia. Então, a Osba está abraçando e se engajando na cultura baiana", defende.

Para Carlos, a apresentação junina sem clássicos do forró compostos por homens - como a já citada Xote das Meninas, além de Asa Branca ou Espumas ao Vento - não implica risco de ocorrer uma festa "fria" ou sem a participação do público:"Me fiz essa pergunta quando pensava no programa do concerto, mas qual não foi minha surpresa - e surpresa dos músicos - quando entendemos que, sim, a presença feminina no forró é maior e mais brilhante que a gente imagina! E a proposta do concerto é mostrar isso, mesmo que as canções tenham sido compostas por mulheres com parceiros como Dominguinhos ou Sivuca".Gil Vicente Tavares, autor do roteiro e diretor cênico do show, também destaca a importância das mulheres no forró: “São muitas músicas famosas que essas mulheres compuseram. Por vezes, elas não ganham o mesmo reconhecimento de seus parceiros, como é o caso de Glorinha Gadelha [autora de Feira de Mangaio, com Sivuca]. A Anastácia também, que é parceira de Dominguinhos em muitas músicas".

Mas, afinal, uma orquestra sinfônica, originalmente criada para executar música erudita, pode usar seus músicos para tocarem música popular? Carlos Prazeres não vê problema algum nisso. Tanto que já regeu a Osba em espetáculos com repertório de Carnaval e até da música brega.

E ele responde às críticas que recebe por isso: "Nós respondemos a essas críticas com os prêmios que recebemos. A Osba acabou de vencer a categoria Orquestra Sinfônica no Prêmio Profissionais da Música. Ressalto que críticas são bem-vindas. Mas o que me deixa chateado é uma tentativa insólita de passar uma imagem errada da Osba, como se fosse uma orquestra que estivesse trocando o repertório de música clássica por música popular. No máximo, 10% de nosso repertório é de música popular", garante Carlos.

SÃO JOÃO SINFÔNICO DA OSBA - O XOTE DAS MENINAS Quando: Quinta-feira (8) Horário: 19h Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves Solistas: Mariana Aydar (voz), Lívia Mattos (voz e sanfona), Marcelo Caldi (voz e sanfona) Regente: Carlos Prazeres Roteiro e Direção Cênica: Gil Vicente Tavares Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia), à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves e na plataforma Sympla (link: bit.ly/SaoJoaoSinfonico)REPERTÓRIO

ANASTÁCIA Eu só quero um xodó Tenho sede Sanfona sentida

CECÉU Bate coração Forró número 1 É proibido cochilar Forró do xenhenhem Amor com café Buli com tu Forró do Poeirão

GLORINHA GADELHA Feira de mangaio

JANAÍNA PEREIRA Nosso xote

JU STRASSACAPA Triste louca ou má (versão forró)

MARIANA AYDAR Xilique