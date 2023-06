Zé Neto & Cristiano e Cavaleiros do Forró embalam São João em Irecê

Palco da Cidade do São João, na noite desta quinta-feira (22). Crédito: Divulgação/PMI

Com uma carreira consolidada na Região de Irecê, Pablo Marques foi a primeira atração a subir ao palco sagrado da Cidade do São João, na noite desta quinta-feira (22). A festa contou com Zé Neto & Cristiano e Cavaleiros do Forró como principais atrações.



No clima da festa, Kina Rodrigues animou o público em seguida. Natural de Irecê, Kina Rodrigues tocou diante de uma plateia formada por amigos, familiares e conterrâneos. Emocionado, ele agradeceu à Gestão Municipal pela homenagem ao seu pai, o professor Jorge Rodrigues, fundador do São João de Irecê. Este ano, a Prefeitura organizou uma exposição histórica no Memorial da Cidade do São João e batizou um dos palcos do circuito com o nome do professor falecido.

Logo na sequência, a Banda Donas do Bar fez sua estreia. Formada pelas irmãs Cláudia, Rose e Gleice Souza, a banda de Caetité (BA) vem se destacando no universo sertanejo.

Expectativa e Suspense

Momento bastante aguardado, a apresentação de Zé Neto & Cristiano foi antecipada por um show pirotécnico, aumentando o clima de expectativa e suspense. Com o setlist formado, predominantemente, por músicas dos discos Escolhas Volume 1 e 2, Zé Neto & Cristiano “brindaram” o público com “Pátio do Posto”, “Me Bloqueia”, “Ressaca de Ontem”, “Se Eu Chorar” e “Uai”.

A segunda noite do São João de Irecê só foi encerrada após as performances de Cavaleiros do Forró e Thaylane Feitosa, que só parou de cantar quando o Trator do Forró já se preparava para o Arrastão.

Nesta sexta (23), a partir de 12h40 no Barracão Zé Bigode, a animação fica por conta de Forró do Molho, Lauzinho Santos, Tony Cardoso, Luanzinho, Karas e Bokas, Renato e Seu Blue Caps, Amor Bandido. E no palco principal, quem “segura o rojão” é Felipe Rodrigues, Santana, Vanessa da Mata, Thullio Milionário, Wânia e Sela Vaqueira.