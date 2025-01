saúde

4 dicas para limpar os ouvidos de maneira segura

Veja como manter a higiene sem utilizar cotonete, que pode causar danos ao canal auditivo

Alexandre Cury, otorrinolaringologista e coordenador do curso de Medicina da Uniderp, destaca que o cotonete não só remove a cera da parte externa do ouvido, como é capaz de empurrá-la ainda mais para o fundo do canal auditivo. Isso resulta no acúmulo de cera compactada, o que pode bloquear o ouvido e afetar a audição.