saúde

5 benefícios da planta sabugueiro para a saúde e como usá-la

Descubra como ela pode fortalecer sua imunidade, aliviar sintomas de gripes e oferecer uma vida mais saudável

Portal Edicase

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 18:00

O sabugueiro é uma planta com propriedades medicinais Crédito: Imagem: nnattalli | Shutterstock

O sabugueiro ( Sambucus nigra ) é uma planta medicinal nativa da Europa e amplamente cultivada em outras regiões do mundo devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde. Suas flores delicadas e frutos escuros são ricos em nutrientes, propriedades terapêuticas e compostos antioxidantes que há séculos são usados na medicina tradicional.

Popularmente, o sabugueiro é conhecido por seu uso em chás, xaropes e até sobremesas, mas o que realmente o destaca é a capacidade de ajudar a prevenir e tratar diversos problemas de saúde. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, conheça os principais benefícios da planta sabugueiro!

1. Fortalecimento do sistema imunológico

Entre as propriedades mais importantes do sabugueiro está sua capacidade de estimular o sistema imunológico, ajudando a fortalecer as defesas naturais do corpo, tornando-o mais resistente a vírus e bactérias que podem causar infecções.

Segundo o estudo “ Structure–activity relationship of immunomodulating pectins from elderberries ”, publicado no jornal científico Carbohydrate Polymers , bagas de sabugueiro possuem substâncias chamadas polissacarídeos imunomoduladores, moléculas complexas formadas por açúcares que têm a capacidade de modular a resposta do sistema imunológico .

2. Alívio de sintomas de gripes e resfriados

O sabugueiro é amplamente reconhecido por sua eficácia no alívio de sintomas respiratórios. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser consumida em casos de gripes e resfriados.

Os seus compostos antivirais ajudam a inibir a replicação de vírus responsáveis por gripes e resfriados. Consumir chá ou xarope de sabugueiro nos primeiros sinais de resfriado pode reduzir a gravidade e a duração dos sintomas, promovendo uma recuperação mais rápida.

3. Proteção antioxidante

Conforme o estudo “ Bioactive properties of Sambucus nigra L. as a functional ingredient for food and pharmaceutical industry ”, publicado no Journal of Functional Foods , a fruta e as flores do sabugueiro são altamente nutritivas e ricas em compostos bioativos, como polifenóis e antocianinas. Por isso, a planta tem alta atividade antioxidante. Isso é essencial para prevenir o envelhecimento precoce e reduzir o risco de doenças crônicas, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares.

O sabugueiro pode ajudar no controle da glicemia Crédito: Imagem: Fotema | Shutterstock

4. Controle dos níveis de açúcar no sangue

Pesquisas indicam que o sabugueiro pode ser um aliado no controle da glicemia. O estudo “ The effect of Sambucus nigra L. extract and phytosinthesized gold nanoparticles on diabetic rats ”, realizado em ratos e publicado no Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , revelou que nanopartículas de ouro fitossintetizados usando extrato natural de sabugueiro diminuem o nível de glicose no sangue e, mais importante, reduzem a inflamação e o estresse oxidativo induzidos pela hiperglicemia.

5. Atividade antiviral

O sabugueiro é amplamente reconhecido por suas propriedades antivirais, que desempenham um papel importante no combate a doenças. Conforme o artigo de revisão “ Antiviral and healing potential of Sambucus nigra extracts ”, publicado na Revista Bionatura, extratos de sabugueiro são usados ​​contra vírus humanos e animais, como vírus influenza A e B, vírus da imunodeficiência humana (HIV), vírus da dengue (DENV-2), herpesvírus humano tipo 1 (HSV-1) e coronavírus humano NL63 (HCoV-NL63).

Ainda segundo a pesquisa, a planta tem excelente potencial para uso antiviral devido à sua boa tolerabilidade e baixos custos de extração quando comparado com drogas sintéticas.

Como consumir o sabugueiro

O sabugueiro pode ser incorporado à rotina de diferentes maneiras, permitindo aproveitar seus benefícios de forma prática e saborosa:

Chá de sabugueiro: feito com flores secas, alivia sintomas de gripes e resfriados.

Xarope de sabugueiro: concentrado dos frutos, ideal para tratar infecções respiratórias.

Suco de sabugueiro: refrescante e rico em antioxidantes para o consumo diário.

Cápsulas ou comprimidos: opções práticas com alta concentração de nutrientes.

Geleias e licores: feitos a partir dos frutos, combinam sabor com benefícios medicinais.

Cuidados importantes

Apesar dos benefícios, o sabugueiro deve ser utilizado com cautela , pois pode oferecer riscos à saúde se consumido de forma inadequada. Segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, o uso da planta em quantidades maiores que o recomendado pode promover diminuição da taxa de potássio no organismo.