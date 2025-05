ALIMENTAÇÃO

Fruta nativa! Saiba os benefícios do bacuri para a saúde e como usá-lo

A fruta tem nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do organismo

Portal Edicase

Publicado em 29 de maio de 2025 às 17:09

O bacuri, fruta nativa da Amazônia, é rico em nutrientes essenciais Crédito: Imagem: Gigoliver | Shutterstock

O bacuri ( Platonia insignis ) é uma fruta nativa da Amazônia, muito apreciada em estados como Pará, Maranhão e Piauí. Ela se destaca não apenas pelo sabor marcante, mas também pelas propriedades nutricionais. Sua polpa é rica em potássio e outros compostos benéficos que favorecem o bom funcionamento do organismo. Já a casca e o óleo extraído das sementes são amplamente utilizados na medicina popular e na indústria de cosméticos, graças aos seus efeitos regenerativos e ação anti-inflamatória. >

Veja, a seguir, 5 benefícios do bacuri para a saúde e como usá-lo! >

1. Fortalece o sistema imunológico

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g da polpa de bacuri contém cerca de 5,49 g de vitamina C . Esse nutriente contribui para o fortalecimento do sistema imunológico ao favorecer a multiplicação das células de defesa do corpo. Ao ser incluído na alimentação, ele pode ajudar a reduzir a incidência de doenças virais, como resfriados, infecções respiratórias e viroses sazonais, além de acelerar a recuperação em casos de baixa imunidade. >

2. Ação anti-inflamatória

O bacuri possui substâncias com ação anti-inflamatória natural, capazes de amenizar processos inflamatórios no organismo e auxiliar no alívio de dores e inchaços associados a condições como artrite , reumatismo e tendinites. O óleo extraído de suas sementes, por exemplo, é amplamente empregado na medicina tradicional da Amazônia para o tratamento de lesões cutâneas, irritações, picadas de insetos e até queimaduras leves, devido às suas propriedades cicatrizantes, calmantes e regeneradoras. >

3. Melhora a saúde digestiva

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 100 g da polpa de bacuri tem 5,20 g de fibra alimentar, que desempenham um papel importante na regulação do trânsito intestinal, ajudando a prevenir a constipação e favorecendo uma digestão mais eficiente. Além de promoverem o bom funcionamento do intestino , as fibras também prolongam a sensação de saciedade, o que pode auxiliar no controle do apetite e, consequentemente, no gerenciamento do peso corporal. >

O bacuri melhora a circulação sanguínea e ajuda a prevenir a hipertensão Crédito: Imagem: R3 imagens | Shutterstock

4. Promove a saúde cardiovascular

O potássio presente no bacuri auxilia na regulação da pressão arterial , promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e melhorando a circulação. Isso contribui para a prevenção de hipertensão e outras doenças cardiovasculares. >

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. >

5. Auxilia no controle da glicemia

As fibras do bacuri retardam a absorção de açúcares no organismo, contribuindo para o controle dos níveis de glicose no sangue. Isso é especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver a doença. >

O estudo “ Effects of ‘Bacuri’ Seed Butter (Platonia insignis Mart.), a Brazilian Amazon Fruit, on Oxidative Stress and Diabetes Mellitus-Related Parameters in STZ-Diabetic Rats “, publicado na Biology , indica que, por meio de pesquisa realizada com animais, a manteiga de semente de bacuri pode ajudar no controle da glicose, além de proteger o fígado, graças à sua ação antioxidante. >

Os resultados sugerem que esse produto natural tem potencial para auxiliar no tratamento do diabetes e na prevenção de danos ao fígado. Contudo, é importante lembrar que o seu consumo não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico. >

Formas de usar o bacuri

Além de ser consumido in natura , o bacuri pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras saborosas e criativas: >

Sucos e smoothies: bata a polpa com água ou leite e adoce a gosto;

Sobremesas: utilize em receitas de musses, sorvetes, pudins e bolos;

Geleias e compotas: cozinhe a polpa com açúcar e especiarias para acompanhar pães e torradas;

Molhos e pratos salgados: experimente combinar o bacuri com carnes ou aves para um toque agridoce. >

Cuidados importantes