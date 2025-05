SAÚDE

Fundação oferece exames gratuitos de catarata e glaucoma em Salvador; veja detalhes

Mutirão acontece neste domingo (1ª), em Piatã

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2025 às 11:49

Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma Crédito: Divulgação/Lar Harmonia

A Fundação Lar Harmonia fará a 22ª edição do mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma em Salvador neste domingo (1º). A iniciativa ocorrerá no ambulatório médico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), no bairro de Piatã, a partir das 7h. >

Para participar, basta agendar a consulta no site. O público alvo da ação são homens e mulheres a partir de 50 anos e pessoas com mais de 20 anos portadoras da doença. As vagas são limitadas. >

Os interessados precisam apresentar RG, comprovante de residência e cartão SUS no dia da consulta.>

