CRIME

Mãe chama facção para dar 'castigo' em filha de 10 anos no Tribunal do Crime

Caso é investigado pela Polícia Civil

De acordo com informações do g1, o Conselho foi acionado depois da menina de 10 anos e uma adolescente de 13 serem encontradas em um motel na companhia de um idoso de 63 anos, que foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao saber do caso, a mãe da menina de 10 anos, no entanto, teve uma outra atitude.>