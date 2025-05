POLÍCIA

Facção vira alvo de operação em Eunápolis após atentado contra diretor de presídio

Ação mira envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios e ataques a agentes públicos

Uma operação mira traficantes, homicidas e criminosos envolvidos em um ataque ao diretor do presídio em Eunápolis, no Extremo-Sul da Bahia, na manhã desta sexta-feira (30). Dentre os alvos, estariam dois presos do Conjunto Penal do município que teriam participação direta no atentado que mirava Jorge Magno Alves Pinto, diretor da unidade, mas que acabou atingindo o motorista terceirizado do presídio. >