SUPERVISÃO

Força Nacional vai atuar no Conjunto Penal de Eunápolis após atentado contra diretor

Medida foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

O Conjunto Penal de Eunápolis, no sul baiano, vai receber intervenção da Força Penal Nacional. A medida foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e terá duração de 30 dias. A atuação do órgão nacional acontece após um ataque que teve como alvo o diretor do presídio Jorge Magno Alves, no dia 20 de maio. >