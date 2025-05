EUNÁPOLIS

'Abaixa, abaixa': vídeo mostra passageiros em desespero durante atentado na Bahia

Registro aconteceu durante tentativa de ataque contra diretor de presídio

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que passageiros entram em desespero duante o atentado contra o diretor do presídio de Eunápolis, Jorge Magno Alves Pinto, em uma avenida no município, na noite de terça-feira (20). >

A gravação foi feita por uma mulher com uma criança no colo. "Abaixa, gente, abaixa. Meu Deus", diz desesperada. Ela estava dentro de um transporte junto com outras pessoas. O coletivo trafegava perto do carro alvejado por disparos de arma de fogo - cujo alvo era o policial penal. >