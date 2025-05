CRIME

Traficantes do CV são presos após manter uma pessoa refém em Tancredo Neves

Suspeitos invadiram uma residência na localidade do Buracão

Dois traficantes do Comando Vermelho (CV) foram presos por policiais militares da 23ª Companhia Independente (CIPM), na localidade do Buracão, em Tancredo Neves, na tarde de quarta-feira (28). Durante uma ação de rotina, os policiais se depararam com seis homens armados que estavam vendendo drogas na rua. >

Os suspeitos se entregaram e a vítima foi libertada com segurança. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, um carregador com munições, 274 porções de cocaína e 125 pedras de crack. >