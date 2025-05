SEGURANÇA

Polícia remove barricada de facção que bloqueava acesso de carros em Valéria

Ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (29)

Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2025 às 09:38

Remoção de obstáculo em Valéria Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (29), a Operação “Barricada”, com o objetivo de restabelecer a circulação e ordem pública em vias do bairro de Valéria, em Salvador. Conforme investigações do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da Delegacia Territorial (DT/ Valéria), as barreiras de concretos foram instaladas por uma facção, que tenta dificultar ações policiais. >

Além da remoção das barricadas, as equipes do Depom com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e guarnições da Polícia Militar, realizam diligências em campo, visando identificar e prender os envolvidos com a ação criminosa, que integram grupos responsáveis pelo tráfico de drogas e homicídios na região. >